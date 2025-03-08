Хто і навіщо полює на ТЦК та їх співробітників: відповідь військового з Третьої штурмової

Росія веде проти України війну по всіх можливих фронтах, зокрема й організовує диверсії, пов'язані з ТЦК.

Трагічні інциденти з підривами ТЦК та вбивствами їх співробітників у тилу, організовують російські спецслужби, щоб розколоти українське суспільство, ослабити його зсередини.

Таку думку висловив командир 1-ї роти 2 ШБ 3 ОШБр на позивний "Мося" в ексклюзивному інтерв’ю журналістці TSN.ua Аліні Туришин.

"Тобто ці дії – це ще одна ланка війни, яка спрямована на розкол у суспільстві, щоб налаштувати цивільних проти військових, військових проти цивільних. Не більше, не менше. Це частина гібридної війни", – зауважив військовий.

Водночас він упевнений, що такі випадки навряд чи набудуть якогось масового характеру.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути відео за цим посиланням: “ЦІ РОЗМОВИ ЛИШЕ ШКОДЯТЬ”! Військовий - про переговори, заяви Трампа і кінець війни

Нагадаємо, на думку військового, мобілізація в Україні провалена. Замість зниження мобілізаційного віку влада має зосередитися на ефективній підготовці, роз’ясненні мотивації та комплексних реформах у мобілізаційній системі.

Читайте також: