iPhone 14 і аксесуари за 50 тисяч грн: комунальне підприємство на Дніпропетровщині потрапило в скандал

Комунальне підприємство Кам’янської міської ради “Міська інформаційна служба” на Дніпропетровщині придбало iPhone 14 Pro за бюджетні кошти. А також чохол, захисне скло і зарядний пристрій до нього на загальну суму понад 49,5 тисяч гривень.

Відповідні тендери 2 жовтня були оголошені на сайті державних закупівель Prozorro.

Купівля дорогого смартфону комунальниками викликала обурення у соціальних мережах. Люди дивуються, навіщо придбали iPhone та питають, хто і для чого його буде використовувати.

Що і за скільки придбали

Смартфон Apple iPhone 14 Pro 128Gb Space Black комунальне підприємство придбало за 47 499 грн. Мережевий зарядний пристрій Apple 20WUSB-C Power Adapter коштував 998 грн. Захисне скло MAKE Full Cover Glue обійшлося в 449 грн, а чохол MAKE Premium Silicone – 599 грн.

Премогу в усіх тендерах здобуло ТОВ "Комфі Трейд". Доцільність закупівлі техніки та аксесуарів в тендерній документації не уточнюється.

Скриншот / Фото: ProZorro

Скриншот / Фото: ProZorro

Скриншот / Фото: ProZorro

Як це пояснили в комунальному підприємстві

Сайт ТСН.ua звернувся за коментарем до директорки КП “Міська інформаційна служба” Катерини Узунової. За її словами, на початку жовтня вони дійсно придбали iPhone 14 Pro та аксесуари для нього. Директорка розповіла, що смартфон потрібен підприємству для створення контенту.

“У нас є свій медіахолдинг, сайт, соцмережі, ми їх дуже активно розвиваємо. Кам’янська міська рада постійно звертається до нас із проханням проводити трансляції задля прозорості депутатських комісій, виконкомів, сесій, їх дуже багато. На жаль, великою технікою ми не встигаємо це робити. І наш технічний працівник обґрунтував, що саме у “про” такий широкий формат, який може повністю захопити приміщення. І до того ж, без додаткових відеомікшерів транслювати ці стріми під YouTube. Також працівники сайтів, соцмереж дуже хотіли проводити прямі ефіри безпосередньо з місць подій”, – розповіла ТСН.ua Катерина Узунова.

За словами директорки, смартфоном користуються всі працівники комунального підприємства, а видають його під підпис. Ним не можна користуватися в особистих цілях, телефонувати та приймати дзвінки.

“До того ми купляли професійну камеру за 120 тисяч. Ні в кого питань не виникало. А цей смартфон ми купляли в якості портативної камери. Тим паче, попереду будуть блекаути. Коли хоч якусь інформацію треба надати, то на своєму павербанку можна зарядити смартфон і з нього працювати, якщо є старлінк”, – розповіла ТСН.ua Катерина Узунова.

Захисне скло, чохол та інші аксесуари необхідні для збереження техніки, каже директорка. Вона додала, що це не перший телефон, який придбали на баланс підприємства. А коштує він дешевше, ніж професійна камера.

“Чому не 11-й, 12-й, 13-й iPhone? Ми комунальне підприємство, з білою бухгалтерією. На жаль, телефони 11 Pro, 12 Pro, аналогічні за можливостями, вже не можна купити так, через Prozorro, по безготівковому розрахунку, бо вони вже не стають на продажі. Тому ми купили останній, не 15-й, який можна було купити з серії Pro офіційно”, – пояснила ТСН.ua Катерина Узунова.

Раніше ми писали про те, що КМДА провела тендер із закупівлі алкоголю на майже 100 тисяч грн. Столична влада прокоментувала, для чого купили міцні алкогольні напої.

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