Китай захопить території Росії: нумеролог сказав, коли і які саме

Китай колись фізично захопить землі Росії, а не лише економічно поглине її, – розповів нумеролог Владислав Грицай.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

За результатами нещодавньої зустрічі Сі Цзіньпіна і Путіна, вони підписали спільну заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Фактично таким чином Путін просто погодився віддати Китаю російський ринок.

"Сибір, який етнічно завжди був китайським, вже є китайським. Більше того, якщо ми подивимося навіть на офіційні показники, то побачимо, що є, наприклад, Алтайський край і там 70% землі вже зараз належать етнічним китайцям. Так, вони можуть бути громадянами РФ і займають посади в місцевих радах, однак це вже, по суті, є Китай", – розповів нумеролог.

Він додав, що саме тому в Китаю ментально немає такої агресії, "як у ординської Росії". Коли Пекін хоче перемогти, то демонструє силу і "починає поглиблювати економічно".

"Я вважаю, що насправді всі підписані документи були листом "на відвали" для Путіна, бо Сі Цзіньпін просто показав, хто в домі господар. Ми бачимо, що ніяких поставок не відбулось і насправді не відбудеться. Бо РФ вже давно належить Китаю. Економічно вона вже є придатковим ресурсом Китаю, і ці підписані папери просто зафіксували те, що є наразі", – розповів Грицай.

"Я думаю, що протягом 5-6 років ми вже побачимо 100-відсотково землі Сибіру у складі Китаю, а може й не тільки ці землі", – прогнозує нумеролог.

Нагадаємо, раніше відома тарологиня Людмила Хомутовська зробила прогноз, що Китай поглине територію Росії, але триватиме це упродовж тривалого часу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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