Кулеба відповів, чи підтверджує Китай підтримку територіальної цілісності України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про важливий дипломатичний прорив у відносинах з Китаєм.
Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба розповів, чи визнає Китай територіальну цілісність України на тлі повномасштабної війни РФ.
Про це він розповів в інтервʼю журналістці ТСН Наталі Нагорній за підсумками важливих переговорів з китайським колегою Ван І.
"Були різні інсинуації з приводу того, чи підтримує Китай територіальну цілісність України. І сьогодні дуже чітко і неодноразово від мого китайського колеги пролунало, що позиція щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України є непорушною для Китаю. Це дуже важливо, тому що далі, коли йтимуть дипломатичні процеси, коли розвиватиметься формула миру, повага до територіальної цілісності – це базовий принцип будь-якого мирного врегулювання", - сказав міністр.
Нагадаємо, В китайському місті Гуанчжоу 24 липня відбулася важлива зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з його китайським колегою Ван Ї, що стало продовженням діалогу між президентом України Володимиром Зеленським та лідером КНР Сі Цзіньпіном.
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