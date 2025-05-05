Легендарний український полк святкує свій день народження: що відомо

"Азов"

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У столиці святкували день народження легендарного полку. Влаштували майстер-класи, тренінг з надання першої допомоги від медика з «Азовсталі», а також забіги під гаслом «Біжу за Азов». Серед учасників були звільнені з полону, родичі та друзі «азовців». Заходам намагалися завадити російські ракети, але після повітряної тривоги люди повернулися, щоб нагадати собі та іншим про подвиг бійців.

До дня народження полку Наталя Нагорна пригадала непросту, але героїчну історію спочатку батальйону, а потім і полку. Про особливе місто Маріуполь та про те, як бійці підготувалися до оборони.

11 років тому тоді батальйон «Азов» мав ось такий вигляд — люди в чорній уніформі та сірих бронежилетах. Вони не завжди були навченими — першим місцем боїв був Маріуполь. Але вже за десять днів «азовців» вивели до Бердянська на навчання. Тоді тренувалися просто пересуватися з уявною зброєю. Менш ніж за місяць батальйон «Азов» бере участь у звільненні Маріуполя від так званих сепаратистів.

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«Азовці» 11 років тому / © ТСН

Після цього щороку в Маріуполі 13 червня великий парад під прапорами «Азову».

Згодом базою «Азову» стає колишня дача президента-втікача Януковича: гараж для яхт стає тренувальною залою «азовців», парковання для авто — місцем розташування танків.

«Азову» дістаються важкі бої за Широкине — курортне селище за 20 кілометрів від Маріуполя. Його вдалося відбити, а активні бої на цій ділянці фронту тимчасово вгамувати. З часом у полку з’являються свої традиції та ритуали. Полк постійно готується — навчання, тренування, підготовка. Навіть у часи постійного перемир’я полк активно захищає Світлодарську дугу. Від вересня 2017 року командування полком бере Денис Прокопенко на псевдо «Редіс» — він готує полк до великої війни. «Азову» дістається війна за місто, в якому він і починав свій бойовий шлях. Місто опиняється в оточенні. «Азовці» у складі гарнізону тримають оборону на комбінаті «Азовсталь». Командир полку звертається до світових лідерів — у бункерах цивільні, серед них діти, вимагають їх врятувати. На 86 день війни полк «Азов» отримує наказ — припинити оборону міста, фактично полк опиняється в полоні. Перші «азовці» повертаються з російських буцигарень 22 червня.

21 вересня — великий обмін. З полону повертаються ще 108 «азовців». З полону вдається вирвати командирів «Азову» — їх перевозять до Туреччини, але згодом вони повертаються і нині знову на війні.

Тепер вони офіційно герої України — із врученням «Золотої зірки». Але в полоні й досі залишаються сотні бійців. Їхні рідні та друзі постійно виходять на акції з запитанням — «де Азов?».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! КИЇВ після АТАКИ ДРОНІВ! ЗГОРІЛІ КВАРТИРИ і АВТО! МЕШКАНЦІ оговтуються від ЖАХУ