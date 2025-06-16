Менеджер чи електрик: які професії потрібні в Україні, щоб знайти роботу

Робота в Україні / © pixabay.com

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В Україні закінчується проведення національного мультипредметного тесту, і від 1 липня починається вступна кампанія до вищих навчальних закладів і закладів профтехосвіти. 312 тисяч українських випускників нині стоять перед вибором обрання майбутньої спеціальності.

У Міністерстві освіти радять оцінити ринок вакансій і спрогнозувати, які професії годуватимуть через п’ять років — менеджери чи електрики.

Журналіст Ігор Бондаренко вже спробував власні сили в новій для себе професії.

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Майстер-інструктор ставить завдання знімальній групі ТСН. Журналіст має зварити дві металеві пластини. Завдання ускладнене відсутністю будь-якого досвіду роботи газоелектрозварювальником.

Шолом віртуальної реальності та навчальна програма дозволяють новачкам опанувати ази нової професії, не витрачаючи матеріали та максимально безпечно для складного процесу.

За кілька днів на цьому новому навчальному майданчику колишніх економістів, менеджерів та юристів перенавчатимуть на технічні професії, яких нині дуже бракує в Україні.

В Україні — кадровий голод. Міграція і мобілізація лише збільшують дефіцит працівників. На порталі Державної служби зайнятості майже 250 тисяч вакансій. Більшість із них — робітничі професії. Але українські випускники шкіл вперто йдуть за довоєнною модою вибору.

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У Міністерстві освіти вкотре намагаються скерувати абітурієнтів у виборі майбутнього фаху. Держзамовлення, гранти та ваучери на навчання збільшують для потрібних країні професій. Кожен десятий запит від держави — на вчителів, зокрема фізики, хімії, математики. Також Україні потрібні медики, будівельники, інженери, аграрії.

«Ми маємо дуже модні спеціальності: менеджмент, право, туризм, готельно-ресторанна справа, журналістика, стоматологія — це ті, які нібито ти вийдеш і зароблятимеш великі гроші. Насправді в цих спеціальностях перенасичений ринок праці», — каже заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький.

Олена з Запоріжжя приїхала до столиці опанувати нову для себе професію — оператор верстатів ЧПУ. До цього дівчина працювала бухгалтеркою, продавчинею, касиркою. З початком повномасштабки збирала дрони, але вирішила піти далі і допомагати країні на одному з оборонних підприємств.

Оператори станків з числовим програмним управлінням теж конче потрібні країні. За півтора місяця ці студенти підуть на виробничі підприємства. Спочатку на практику, згодом — працювати. Лише торік перенавчання пройшли 100 тисяч українців. До того ж на ринку праці зарплати технарів уже перевищують доходи правників і менеджерів. І трьохсоттисячна армія школярів-випускників у виборі майбутньої спеціальності мала б зважати на професії, які в найближче десятиліття будуть на вагу золота.

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