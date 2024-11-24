Мільйони на тачки: топ елітних авто митників, що впадають в око усім

Хто з митників витратив мільйони на покупку авто після початку великої війни.

Елітні Порше, люксові Мерседеси, престижні Ауді, БМВ та інші недешеві моделі світового автопрому. Все це нескромний автопарк по-своєму особливої касти вітчизняних держслужбовців — митників. Елітні авто – це їхня слабкість. Але є один нюанс: офіційної зарплати на неї зазвичай не вистачає. Тому митникам доводиться фантазувати. Вони декларують своїх залізних коней за значно нижчими цінами, і це не ми вигадали, а самі митники показали. А подекуди – елітні авто взагалі не вказані у деклараціях. “Відмазка” у чиновників – стандартна.

Хто із співробітників митниці не декларує свої автомобілі, а якщо декларує, то за значно заниженими цінами і для чого? А також – хто із митників витратив мільйони на покупку авто після початку великої війни? Розслідує проект Хапуга.UA.

Це — службовий заїзд у двір Державної митної служби. Центральний офіс. За цей шлагбаум потрапити неможливо, якщо звісно немає відповідної “ксиви”, тому зйомки цього матеріалу були складними та тривали декілька тижнів. Декілька тижнів зйомок та ідентифікації усіх зафіксованих машин та їх водіїв. І, ви знаєте, воно цього коштувало.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Першим нашу увагу привертає цей Мерседес. Модель EQC 350. Влітку цього року його купила Світлана Хімченко, начальник відділу по роботі з персоналом Координаційно-моніторингової митниці.

Якщо вірити декларації пані Світлани, за авто було заплачено 1 мільйон 29 тисяч гривень. Однак ми встановили, що конкретно це авто продавалось значно дорожче. За 37 тисяч доларів, тобто за 1 мільйон 500 тисяч гривень.

Тобто Світлана Хімченко могла свідомо вказати занижену вартість авто, щоб заплатити менший податок під час його реєстрації. Цю версію вона невдало відбиває.

“Якщо його привезти, то він коштує дешевше, щоб ви знали. І всі пояснення я надала. – так ви ж купили його на сайті, я ж бачив оголошення конкретне, ви його не привозили спеціально. – Не я його привозила, в мене є чоловіки для цього щоб цим займалися”, — стверджує Світлана Хімченко.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Ще одна причина, по якій авто могло бути куплене нібито “дешевше”, це – недостача коштів для його придбання. Справа в тому, що офіційні грошові активи пані Світлани складають 16 тисяч доларів та заробітну плату – трохи більше за півмільйона гривень.

Тобто, якщо скласти все до купки, мільйон нашкрябати можна. Але ніяк не півтора, як насправді коштувала машина. Тому тут з’являється нова версія

“Вот, готівкові кошти за минулий рік. 16 тисяч доларів. Так. І все. – Так, і в мене є ще документи, які я надала відповідно у відділ наш, корупції, і давала пояснення і в мене є займ, від людини, нотаріально завірений, це вам не було що робити? – А в кого ви позичили? – У свого чоловіка, з яким я не стою в офіційних стосунках”, — стверджує Світлана Хімченко.

Яка із цих версій правдива, якщо така є, хай оцінюють відповідні органи. А ми їдемо далі і хочемо показати вам ще одного митника. Дуже успішного, дуже фартового. Це – Сергій Юлдашев.

З вигляду і огляду на свою велику біографію, цей співробітник митниці немов втілення серйозності. Однак те, що він пише у своїх деклараціях більше схоже на дитячі жарти. Так, пан Юлдашев вказав, що купив Мерседес Спрінтер за 10 тисяч гривень, мотоцикл БМВ – також за 10 тисяч ну і вишенька на торті. Фольксваген ІД-4 для дружини за 5 тисяч гривень. В телефонному режимі пан Юлдашев не готовий з ходу відповідати на запитання про свою удачу.

Ще один “щасливчик”, який зумів купити автомобіль за 5 тисяч гривень, це Володимир Майструк. Він – цілий начальник відділу багатостороннього співробітництва та євроінтеграції Департаменту міжнародної взаємодії митниці. Цей службовець, увага, кілька років тому купив Ауді А4 2012 року випуску за 5 тисяч гривень, не доларів. І на початку цього року продав її за 460 тисяч.

Цей продаж, імовірно, допоміг пану Майструку цього року пересісти на значно краще авто. Це – ауді А, записане на його маму. Авто коштує в межах 40 тисяч доларів. Тому сподіваємося, що на цей раз пан Майструк вкаже у своїй декларації більш наближену до реальної ціни вартість цього авто.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Ще один “мамим” бізнесмен – це закарпатський митник Ростислав Довжанин. Цей чолов’яга спромігся купити Volksvagen Arteon 17 року випуску за 18 тисяч гривень. Ринкова ціна такого авто – близько 30 тисяч доларів.

Під час відеофіксації автомобілів митників ми також звернули увагу на цю Мазду СХ-9. Авто куплене 3 роки назад і записане на Овдієнка Володимира Борисовича. Така людина не працює на митниці. Натомість там числиться його син Овдієнко Борис Володимирович. В його декларації вказаний лише Фіат дружини. А значить Борис може роками використовувати це авто, не декларуючи, що є порушенням закону.

Ще один митник, який полюбляє “юзати” батьківське майно, але не поспішає його декларувати, це – Станіслав Соха, начальник відділу боротьби з корупцією Львівської митниці. Його частенько бачать за кермом цього Лексуса ціною 40 тисяч доларів. Авто записане на його батька – Ігоря Соху. Митник пояснює користується ним лише тоді, коли його інші авто – Інфініті та Мітсубісі, ламаються.

Що цікаво – Інфініті та Мітсубісі були подаровані митнику батьками. І схоже, на підході – ще один коштовний подарунок, “Тойота Ленд Крузер 200” куплений за 49 тисяч доларів. Це авто помітили у дворі Сохи, але митник каже, це батько просто заїхав у гості.

Скриншот із відео Хапуга.UA

“Ну дивіться, ми всі насправді дорослі люди і однозачно потрібно дотримуватися законодавства, ми всі державні службовці, повинні показувати все що ми маємо, що ми не маємо”, — каже він.

Однак номерні знаки “0077” немов натякають, що це може бути неправда. Адже номера 0077 стоять і на Мітсубісі Сохи-молодшого, і на Тойоті Сохи-старшого. Якийсь сімейний підряд “сімок”.

“Ці номера, які ви згадали, дійсно належали мені, і я після продажу автомобіля в дійсності, щоб ці номера не пропали, бо ці номера були платними, я їх подарував просто своєму батькові, ну щоб вони просто не пропали”, — стверджує він.

Так, саме час підбити проміжний підсумок сюжету. Ви вже знаєте про кейси, коли митники купують машини за казково низькі кошти, ви також побачили хто з митників користується майном , яке не зазначає в декларації. З цим розібрались. Тому далі рухаємось до останнього кейсу: співробітники митниці, які купили розкішні авто під час великої війни.

Цей білий Порше Макан коштує в межах 35 тисяч доларів. Він був куплений влітку цього року. На ньому їздить інспектор митниці Станіслав Делі. Ми проїхали за ним пів Києва щоб запитати, чи дорого утримувати Порше і чи на часі його купувати.

“Чи вигідно її з такою відносно невеликою зарплатою утримувати? – Я ж кажу, подивіться все буде офіційно в декларації. – Дорого обслуговувати автомобіль? – Я не знаю”, — каже він

Однак Делі спілкуватися не поспішає. Каже, все через запит. Коштів у сім’ї Станіслава дійсно вистачає. Однак, якщо вірити його декларації, на покупку цього авто він міг витратити всі заощадження. Що ж, тут залишається лише вірити, що митник ризикнув залишитись без готівки і жити на одну зарплату.

Станіслав Делі – не один, хто пересів на нові, елітні авто після повномасштабного вторгнення. Одним із таких є Олег Шахрай, ексначальник Львівської митниці, а нині – співробітник Київської.

Це – Мерседес GLC за 58 тисяч доларів. Куплений в травні цього року і записаний на його батька. Декларація Олега Шахрая не доступна у зв'язку з тим, що його дружина працює в СБУ. Пояснити покупку такого авто у нього не вийшло.

“Я зараз за кермом, не можу розмовляти. – а коли вас можна набрати? – Давайте я зателефоную вам”, — сказав він.

Олег Шахрай не перетелефонував.

Скриншот із відео Хапуга.UA

На нове авто влітку 2022-го пересів нинішній очільник Одеської митниці, а тоді – співробітник ДБР, Андрій Колівер.

Восени того ж року на Мерседес пересів і Сергій Сілюк, начальник Київської митниці

Світлана Юхта, начальник управління аналізу та контролю митної вартості Департаменту контролю та адміністрування митних платежів, в 2023-му пересіла на новенький ІД-4.

Юрій Ступак, начальник одного із відділів Митниці, купив у 2023-му БМВ I3.

А Олег Мельник, Заступник директора одного з департаментів, новеньке Вольво за 2 мільйони – в тому ж 2023-му.

Скриншот із відео Хапуга.UA

“Чи вважаєте ви на часі купляти такі недешеві авто в період війни? – Даже не знаю, що відповісти в даному випадку. – Ну кажіть, як думаєте. – Думаю, чесно кажучи, що це не ваша справа “хто що де і як”, — відповів Мельник.

Любов Корчинська, вона ж головний державний інспектор відділу аудиту адміністративних функцій Управління внутрішнього аудиту у 2024-му пересіла на цю Мазду СХ-5.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Список насправді можна продовжувати, однак шкода часу і нервів. Ваших, і своїх. Адже в цілому все зрозуміло, поки хтось збирає зі світу по нитці, дехто – багатіє на очах і не боїться контролюючих органів.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МІЛЬЙОНИ НА ТАЧКИ! ТОП елітних авто митників, що впадають в око УСІМ! | Хапуга.UA

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