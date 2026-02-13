На одній зі станції метро Києва помітили підтоплення: що відбувається

На станції метро у Києві помітили підтікання води на стінах

На станції метро Києва помітили суттєве підтоплення — вода сочиться по колійних стінах. Йдеться про станцію «Героїв Дніпра» на синій гілці. У Мережі публікують кадри підтікання.

Станція «Героїв Дніпра» страждає від підтоплень вже не вперше. Над нею збудований ТЦ, і про можливі наслідки від такого сусідства вже неодноразово наголошували експерти.

ТСН.ua поцікавився наскільки є загрозливим таке підтікання станції і як його планують ліквідовувати у Київському метрополітені.

Причини появи ґрунтових вод у спорудах

У підземці погоджуються, що у процесі тривалої експлуатації станцій метрополітену можуть з’являтися локальні місця проникнення ґрунтових вод у споруди.

«Їх кількість, зокрема, може збільшуватися в періоди підвищеної вологості — під час танення снігу або сильних опадів. Водночас повідомляємо, що всі осередки теч, які виникають, перебувають під постійним наглядом фахівців профільних служб КП та ліквідовуються в межах поточного утримання і ремонтів. Відповідні роботи заплановані й на станції „Героїв Дніпра“ згідно з графіком підприємства», — повідомили ТСН.ua у пресслужбі КП «Київський метрополітен».

Там додають, що також буде відновлено фарбування колійної стіни станції «Героїв Дніпра».

У підземці зазначають, що відповідно до Правил технічної експлуатації метрополітенів України, метрополітен обладнаний необхідними інженерними системами, зокрема для відкачування ґрунтових, атмосферних і виробничих стічних вод у міську водостічну мережу.

«Уся вода, яка потрапляє до споруд, через спеціальні водовідвідні мережі відкачується насосними агрегатами. Фахівці підприємства регулярно проводять огляд, обслуговування та утримання інженерних систем і насосного обладнання для забезпечення їх безперебійної роботи», — зазначають в метрополітені.

Вода на колійні стіні станції метро «Героїв Дніпра»

Стан станції та безпека пасажирів

У Київському метрополітені наголошують, що всі станції столичного метрополітену перебувають у належному технічному стані. Безпека руху поїздів та перевезення пасажирів забезпечені.