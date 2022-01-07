Синоптики обіцяють похолодання.
Дощі, мокрий сніг та морози. На вихідних в Україні різко зміниться погода. Уночі температура триматиметься на рівні мінус 3-9 градусів, удень - у більшості областей +2 градуси тепла.
Про це йдеться 7 січня у сюжеті ТСН.19:30.
Лише в південних регіонах трохи тепліше. У суботу по всій країні буде суха погода з невеликою хмарністю, а в неділю більшу частину території України затягне хмарами - очікують дощ зі снігом.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.
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