На вихідних в Україні різко зміниться погода

На вихідних в Україні різко зміниться погода

Синоптики обіцяють похолодання.

Дощі, мокрий сніг та морози. На вихідних в Україні різко зміниться погода. Уночі температура триматиметься на рівні мінус 3-9 градусів, удень - у більшості областей +2 градуси тепла.

Про це йдеться 7 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Лише в південних регіонах трохи тепліше. У суботу по всій країні буде суха погода з невеликою хмарністю, а в неділю більшу частину території України затягне хмарами - очікують дощ зі снігом.

Дощі, мокрий сніг та морози: на вихідних погодні умови різко зміняться | Новини України

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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