На выходных в Украине резко изменится погода

Синоптики обещают похолодание.

Дожди, мокрый снег и морозы. В выходные в Украине резко изменится погода. Ночью температура будет держаться на уровне минус 3-9 градусов, днем – в большинстве областей +2 градуса тепла.

Об этом идет речь 7 января в сюжете ТСН.19:30.

Только в южных регионах немного теплее. В субботу по всей стране будет сухая погода с небольшой облачностью, а в воскресенье большую часть территории Украины затянет облаками – ожидается дождь со снегом.

Дожди, мокрый снег и морозы: на выходных погодные условия резко изменятся | Новости Украины

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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