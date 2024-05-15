Національний мультимедійний тест: як його проводитимуть 2024 року і які вимоги до школярів

Тест складається із 4 предметів - українська, математика, історія України і четвертий - на вибір.

Стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту. І його учасників просять подбати, щоби не мерзнули, коли йтимуть в укриття під час можливих повітряних тривог. Щоправда, це не стосується учнів із Харківщини та Запоріжжя. Вони відразу починатимуть писати тести в сховищі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Коли та де відбуватиметься НМТ - повідомляють лише його учасникам в особисті кабінети. Це все задля безпеки. І задля цієї ж безпеки, учасники НМТ складають тести не гуртом по всій країні, а невеликими групами. Через це основна сесія розтягнута в часі. Триватиме аж до 25 червня.

НМТ - це комп'ютерний онлайн-тест. Цьогорічний він складається із 4 предметів - українська, математика, історія України і четвертий - на вибір. На вирішення завдань дають чотири години, плюс перерва.

Предмети, з яких складається НМТ

Результат відразу по звершенню. Відразу видно склав НМТ чи ні. Цьогорічний поріг - це 15% правильних відповідей по кожному предмету.

"Якщо ти не проходиш поріг хоча б з одного предмета, то ти не можеш вступити до закладу вищої освіти з цим результатом. Використати результат неповних чотирьох предметів НМТ для вступу буде неможливо. Якщо ви не складаєте одного з предметів, це або українська, або математика, або історія України, або предмета за вибором, то використати цей результат для вступу цьогоріч ви не зможете", - каже директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Не набрати необхідний мінімум балів, то це ще треба постаратися. Певен викладач з української мови.

"Якщо добре вчився, то це не складно. НМТ перевіряє знання шкільної програми", - каже викладач Андрій Козін.

В Українському центрі наголошують, що оперативно реагуватимуть на ситуацію в регіонах. Швидко ухвалюватимуть рішення, де проводити тестування уже небезпечно і куди його перенести.

Національний мультимедійний тест

"Ми щиро дякуємо обласним військовим адміністраціям, які знайшли змогу організувати тимчасові екзаменаційні центри в укриттях, зокрема в Харківській, Запорізькій області", - каже Тетяна Вакуленко.

Щоби в укриттях було комфортніше, учасників просять прихопити із собою теплі речі і їжу. Якщо сумарно повітряні тривоги триватимуть понад дві з половиною години, то тестування можуть зупинити і перенести. Але остаточно це вирішуватимуть на місцях.

Для участі в основній сесії НМТ цьогоріч зареєструвалося майже 290 тисяч учасників. Біля двадцяти тисяч з них проходитимуть тестування за кордоном. Українські екзаменаційні центри відкриють у 32 країнах.

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Нагадаємо, 2022 року пів тисячі українців вдалося отримали максимальні 200 балів з усіх трьох предметів на мультитесті.

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