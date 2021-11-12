Навчання на карантині: поступово українські школярі виходять з "дистанційки"

На дистанційці наразі понад сім тисяч шкіл.

В Україні станом на 12 листопада дистанційно вчаться у понад половині всіх шкіл – це 7,3 тис. навчальних закладів. Рішення про це ухвалюють на місцевому рівні, де погіршується ситуація із захворюваністю на коронавірус.

Втім, школярі поступово повертаються за парти. Де саме - розповіли у "Сніданку з 1+1".

Незважаючи на те, що в багатьох навчальних закладах вже вакциновані 100% персоналу, традиційне навчання не у всіх школах. Загалом зараз в Україні близько 93% освітян отримали одну дозу вакцини, а дві дози - понад 75%.

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Уповноважена Верховної Ради Людмила Денісова виступила з ініціативою не зачиняти школи на дистанційку. Вона просить Міністерство освіти і Міністерство охорони здоров'я разом переглянути вимоги до навчання в школах, бо школярі – це не основна група ризику. Крім того, із загальної кількості інфікованих COVID-19 менше 8% – це діти.

Омбудсенка зазначає, що карантинні обмеження не повинні впливати на право дітей здобути якісну освіту. Публічної відповіді МОН і МОЗ на лист уповноваженої ВР ще немає.

Як навчатимуться школярі від 15 листопада

Приміром, у Києві весь наступний тиждень учні будуть вчитися на дистанційці. Втім, не чекаючи централізованого рішення уряду, батьки столичних школярів домагаються повернути офлайн уроки для учнів 1-4 класів. Хоча б в тих школах, де вакциновані 100% персоналу. Вони лише за чотири дні зібрали необхідну кількість підписів під петицією на сайті КМДА. Міська влада за розпорядженням голови КМДА взяла документ у роботу. Вчора був останній день терміну для ухвалення рішення.

Натомість, за рішенням місцевої комісії, вже від понеділка,15 листопада, відновлять очне навчання в Чернівецькій області. Епідемічні показники в регіоні стабілізувалися. М майже всі школи області зможуть працювати в умовах "помаранчевої" зони, адже там вакциновані понад 80% працівників.

Також від 15 листопада повністю відновлюється очне навчання для молодшої школи у Львові, а в Рівненській області дистанційна завершується вже й для середньої школи та старшокласників.

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