Наймасованіший російський удар балістикою: як кияни пережили цю ніч і що відбувається на місцях атак

Кияни сплять у метро під час обстрілу (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Уночі проти 19 липня Київ пережив наймасованішу атаку балістичними ракетами. Росія завдала удару в кілька хвиль, випустивши по столиці понад 40 ракет різних типів. Майже половину з них вдалося збити українським силам протиповітряної оборони. Водночас частина ракет досягла міста.

Деталі повідомили кореспонденти ТСН Аліна Лісова, Наталя Нагорна, Олексій Жиленко та Віталій Гурнак в “ТСН.Тиждень”

Наслідки атаки зафіксували у п’яти районах Києва. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, магазини й адміністративні будівлі. Один з ударів припав на вхід до станції метро. Також горіли офісні приміщення та автомобілі.

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Найсерйозніших руйнувань на одній із локацій у Солом’янському районі зазнали два житлові будинки. Рятувальники продовжували розбирати завали та демонтувати небезпечні конструкції.

В одній із багатоповерхівок вибуховою хвилею з першого до 14-го поверху вибило вікна та пошкодило балкони. Мешканець будинку Віталій розповів, що встиг спуститися до укриття.

«Спочатку перебували там, потім вирішили перейти в ресторанчик. Десь через годину пролунали два потужні вибухи. Я зрозумів, що це було поруч, і ми не виходили. У квартирі все позносило, живого місця немає. Нічого не горіло, але все засипане склом», — розповів чоловік.

Поруч із будинком вибуховою хвилею перевернуло автомобіль. Згодом там спалахнула пожежа, внаслідок якої згоріли припарковані машини.

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Вогонь також охопив сусідній п’ятиповерховий будинок. Частина однієї з квартир вигоріла вщент. Пожежа знищила й розташовані поруч торговельні приміщення.

«Тут була випічка, тут — шаурма, а тут — аптека. Воно все згоріло», — розповів місцевий житель Юрій.

Чоловік зазначив, що має інвалідність після перенесеного інсульту та ледве зміг вийти на вулицю. За його словами, з пошкодженого будинку виносили багатьох людей, зокрема маломобільних мешканців.

На іншій локації у Солом’янському районі вибуховою хвилею вибило вікна щонайменше у двох дев’ятиповерхівках. Місцеві жителі розповідали, що настільки потужні вибухи чули чи не вперше.

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«Я не знаю, що вам сказати. Просто якийсь кошмар. Я сидів у коридорі. Добре, що ні дружини, ні доньки не було», — розповів киянин Сергій.

Інша мешканка Тетяна зазначила, що від вибухів будинок буквально здригався.

«Будинок підскакував. Було дуже гучно і страшно — вибух за вибухом. Балкон сильно розтрощило, він у нас тепер дірявий», — сказала вона.

За словами жінки, її собака Ліза також дуже боїться обстрілів.

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«Вона скавчить, боїться і тремтить. Першою біжить до укриття. Тварини страждають так само, як і люди», — додала Тетяна.

Внаслідок атаки в районі також пошкоджено проїзну частину. Ремонтні бригади почали ліквідовувати вирву та відновлювати рух трамваїв.

Серйозні руйнування зафіксували й у Шевченківському районі Києва. Прямі удари російських ракет знову припали на Лук’янівку.

Після перших вибухів частина жителів попрямувала до метро. Наземний вестибюль однієї зі станцій був усіяний уламками. Вибухова хвиля виявилася настільки потужною, що пошкодила навіть ескалатор.

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Під час атаки людей також заблокувало в підземному паркінгу. Після удару там спалахнули автомобілі, а люди отримали осколкові поранення.

«Пожежно-евакуаційний вихід заблокований. Ми не знаємо, що робити, у нас палають автівки», — повідомляли люди, які перебували всередині.

До ранку рятувальники ліквідували всі пожежі на місцях російських ударів.

За інформацією Київської міської державної адміністрації, внаслідок атаки загинула одна жінка. Ще 17 людей постраждали.

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