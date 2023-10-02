Осінні зміни: що нового чекає українців від 1 жовтня

Підбірка змін, які чекають на українців уже від 1 жовтня, від ТСН.Тижня.

Чи зміняться тарифи за вимогою західних партнерів і які нові штрафи чекають водіїв уже від 1 жовтня, йдеться в ТСН.

Тарифи

Жовтень на календарі – це старт опалювального сезону. Але тарифи на електрику та газ, незважаючи на рекомендації західних партнерів зробити їх ринковими, наразі не зміняться. Світло продаватимуть населенню по 2 гривні 64 копійки за кіловат, а за кубометр газу – 7 гривень 96 копійок.

Міненерго обіцяє: такими тарифи залишаться до кінця опалювального сезону. Його початок, як завжди залежить від температури повітря за вікном.

Штрафи і перевірки

Приватним підприємцям варто чекати на повноцінні перевірки і штрафи, якщо вони досі відпускають товар без касових апаратів. Від фінансової відповідальності будуть звільнені ФОПи, які перебувають на прифронтових, окупованих або територіях можливих бойових дій.

Планові перевірки податківців повертаються, але не до всіх. Будуть інспектувати лише підакцизні товари: алкоголь, тютюн, паливо, гральний бізнес і фінансові послуги.

Увага водіям

Згадуємо про зимове правило руху: опинився на трасі – увімкни світло. Від 1 жовтня і аж до травня пересуватися за межами населених пунктів із вимкненими фарами не можна! Інакше штраф у 510 гривень. Це правило впроваджують, щоб авто в похмуру зимову погоду були більш помітними на дорогах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗ Жовтневі зміни! На що українцям варто звернути увагу?

Раніше у "Нафтогазі" розповіли, якою буде ціна на газ для населення взимку.

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