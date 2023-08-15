Поради від народу владі, де знайти 235 млн на дрони для фронту

За ті кошти, скільки Україна втрачає із держбюджету, можна було закупити тисячі дронів на фронт.

В той час, коли українці по гривні скидуються на потреби армії, копійка до копійки збирають на дрони - на різних рівнях влади процвітає корупція, хабарництво та схеми відмивання коштів.

Де владі взяти гроші на дрони та інші важливі потреби українським захисникам - читайте у статті ТСН.ua.

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Скандали із закупівлями в Міноборони України

Міністерство оборони України не один раз потрапляло у скандали через хабарництво серед топ-чиновників та закупівлі із харчами. То яйця по 17 грн за штуку, то олія - по 111 грн за літр, то картопля - по 26 грн за кілограм.

Взимку 2023 року журналіст Юрій Ніколов порівняв ціни, які сплачує Міноборони та Держприкордонслужба, і виявив колосальну різницю. У Державній аудиторській службі України офіційно підтвердили, що міністерство купляло яйця по 17 гривень за штуку. Центр протидії корупції підрахував, що лише на одному контракті збитки для держави могли становити 4 млрд грн. Тоді з Міноборони у відставку подав і заступник міністра оборони України Олексія Резнікова В’ячеслав Шаповалов.

Міністерство оборони України витратило 33,3 млрд грн на зброю та речі, яких українські військові так і не побачили, хоча гроші платників податків на них були витрачені. Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що ця сума увосьмеро більша, ніж вдалося зібрати благодійній організації "Фонд Сергія Притули" за 2022 рік.

Окрім того, в оборонному відомстві процвітає хабарництво. Одни із нещодавніх фактів, коли посадовець Міноборони за $1 млн обіцяв "вирішити питання" з перемогою в тендері на будівництво житла військовим. У Нацполіції повідомили, керівник одного з регіональних управлінь капітального будівництва Міноборони та його спільник домовилися про хабар, який мав віддати представник товариства.

Затримання посадовція Міноборони на хабарі / Фото: Національна поліція України

Зарплати міністрів та нардепів

Під час війни апетити народних депутатів зменшилися, але все ж збільшили зарплати собі та консультантам. Як йдеться у матеріалі LB.ua, 3 листопада Верховна Рада України ухвалила постанову №8129 про кошторис парламенту. Загальна сума кошторису Ради на 2023 рік становить 2,617 млрд грн (загальний фонд – 2,612 млрд грн, спеціальний – 5,492 млн грн).

Так, першою бюджетною програмою "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" передбачено видатки в розмірі 1, 267 млрд грн. Основна частина піде на зарплати апарату Ради - 66,3 %. На оплату праці лише народних депутатів і їхніх помічників-консультантів у цій базовій програмі заклали 688,56 млн.

Станом на сьогодні посадовий оклад народного депутата України – члена комітету наступного року має складати 26 840 грн. Плюс сама зарплатня - 53 580 грн на місяць. Місячний фонд оплати праці помічників-консультантів народного депутата України - 78 372,8 грн.

Щодо зарплат міністрів України, видання PRO Гроші підрахували, скільки отримали урядовці у травні. Зарплата міністрів перевищила позначку у 50 тисяч гривень. Деяким з них з держбюджету оплачували навіть відрядження. Найбільше у травні отримав заступник секретаря Володимир Федорчук – 151 364 грн (нарахували 188 029 грн). Прем'єр-міністру Денису Шмигалю нарахували 83 776 гривень. Сума утриманих податків з виплати прем'єру становила 16 336 грн. Тобто, у підсумку, він отримав 67 439 гривень.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Щодо інших урядовців, то:

міністр Кабміну Олег Немчінов – 69 566 грн (нарахували 86 417 грн);

– 69 566 грн (нарахували 86 417 грн); державний секретар Олександр Ярема – 84 573 грн (105 059 грн);

– 84 573 грн (105 059 грн); перший заступник секретаря Костянтин Мар’євич – 67 655 грн (84 044 грн);

– 67 655 грн (84 044 грн); заступник секретаря Олег Войтович – 69 256 грн (86 032 грн);

– 69 256 грн (86 032 грн); заступник секретаря Павло Полянський – 73 497 грн (91 300 грн);

– 73 497 грн (91 300 грн); заступник секретаря Ігор Яременко – 58 202 грн (72 300 грн);

Корупція у великих держкомпаніях

Дуже зросла корупція в державних підприємствах, особливо енергетичних, наголосив Ярослав Железняк, народний депутат, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. На його думку, найяскравішим прикладом розкриданні грошей у цій сфері є "Енергоатом", де корупція простежується, починаючи від закупівель і закінчуючи історією з продажем електроенергії на підставних торгах значно дешевше за ринковий рівень.

Особливих масштабів корупція також набула на митниці, де протягом минулого року, за даними Державного бюро розслідувань, вкрали приблизно 100 млрд грн.

Також у ЗМІ не один раз з'являлася відома компанія "Нафтогаз", яку підозрюють у незаконних махінаціях уіз грошима. До прикладу, у листопаді 202 року, коли йшов 9-й місяць війни, в Одесі маловідома компанія "Герц" отримала монопольне право від газопостачальної компанії "Нафтогаз України" - "донька" НАК "Нафтогаз України" - приймати електроні платежів за постачання газу для населення.

Як розповів "Главкому" один із колишніх топ-менеджерів "Нафтогазу", бізнес-модель та система комунікації з людьми були такими: я кщо у людини виникали питання щодо розрахунків за послугу, то вона або телефонувала на гарячу лінію, яка завжди була зайнята, або ж заходила в особистий кабінет на сайті "Нафтогазу". Згодом з особистого кабінету клієнтів зникли всі платіжні системи, окрім "Герца". Він впевнений, що це - корупційна схема.

Окрмі того, самому колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву у січні 2023 року повідомили про підозру. За версією слідства, Коболєв отримав премію на 229 млн гривень більше дозволеної законом.

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв / Фото: УНІАН

Будівництво стадіонів та офісних центрів місцевою владою

Під час війни органи місцевої влади безрозсудно витрачають мільйони грошів на будівництва стадіонів, спортивних майданчиків, офісних центрів. Так, нещодавно на майданчику публічних закупівель ProZorro помітили черговий скандальний тендер. Йеться про будівництво спортивного майданчика у Львівській області у розмірі 3 мільйони гривень. Про це повідомив громадський діяч Клим Братковський.

Тендери на будівнитцво спортивного майданчика. ФОТО: скриншот

Також гучного скандалу у ЗМІ набув ремонт спортмайданчиків у Ківерцях Волинської області за понад 72 мільйони. За інформацією на Prozorro, у міськраді Ківерців оголосили тендер на капітальний ремонт бігових доріжок та тренувальних спортивних майданчиків по вул. Шевченка, 17 на загальну суму 72 млн 587 тис. 737 грн. За цією адресою в місті розташована дитячо-юнацька спортивна школа.

Ще одне цікавий тендер - у Борисполі на Київщині оголосили тендер на будівництво флагштоку на майже 5 млн грн. Відповідно до оприлюденої інформації, в системі Prozzoro вказано, що флагшток українського прапора мають встановити на території Книшового меморіального паркового комплексу. Замовником є КП "Виробниче управління комунального господарства". На жаль, таких тендерів зараз є чимало.

Тендери на встановлення флагштоку. ФОТО: скриншот

Розквіт тіньових ринків

В інтерв'ю The page Ярослав Железняк, народний депутат, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, розповів, що в Україні під час війни активно розквітають тіньові ринки, зокрема нелегального обігу алкоголю та палива.

У травні журналіст Євген Плінський у новому розслідуванні розкрив, як в Україні діє тіньовий ринок спирту. За його підрахунками, обсяг щомісячних хабарів для податківців та правоохоронців на ринку нелегального виробництва спирту складає приблизно 4 млн доларів. Середній обсяг виробництва тіньового спирту складає 150-200 мільйона літрів на рік. Зокрема, у цьому розслідуванні він встановив, що дохід виробників, які не платять податки, становить приблизно 940 мільйонів гривень на місяць. Плінський зазначає, що офіційні виробники горілки використовують тіньовий спирт для виробництва неоподаткованої продукції на 1,2–1,5 мільярда гривень на місяць.

Тим часом народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що лише через наявність тіньового ринку пального бюджет України втратив 5-10 млрд грн. За даними "Економічної експертної платформи" та Нафтогазової асоціації України, частка нелегального пального у травні 2023 року скоротилася до найнижчого рівня - близько 11%.

Як повідомляли раніше, посадовці "Укрзалізниці" збагатилися на 12 мільйонів за схемою закупівлі вугілля для опалення вагонів.

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