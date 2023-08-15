Советы от народа властям, где найти 235 млн на дроны для фронта

За средства, сколько Украина теряет из госбюджета, можно было закупить тысячи дронов на фронт.

В то время, когда украинцы по гривне смахивают на нужды армии, копейку к копейке собирают на дроны — на разных уровнях власти процветает коррупция, взяточничество и схемы отмывания средств.

Где власти взять деньги на дроны и другие важные потребности украинским защитникам — читайте в статье ТСН.ua.

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Скандалы с закупками в Минобороны Украины

Министерство обороны Украины не раз попадало в скандалы из-за взяточничества среди топ-чиновников и закупки с продовольствием. То яйца по 17 грн за штуку, то масло – по 111 грн за литр, то картофель – по 26 грн за килограмм.

Зимой 2023 журналист Юрий Николов сравнил цены, которые платит Минобороны и Госпогранслужба, и обнаружил колоссальную разницу. В Государственной аудиторской службе Украины официально подтвердили, что министерство покупало яйца по 17 гривен за штуку. Центр противодействия коррупции подсчитал, что только на одном контракте ущерб для государства мог составить 4 млрд грн. Тогда из Минобороны в отставку подал заместитель министра обороны Украины Алексея Резникова Вячеслав Шаповалов.

Министерство обороны Украины потратило 33,3 млрд грн на оружие и вещи, которых украинские военные так и не увидели, хотя деньги налогоплательщиков на них были потрачены. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что эта сумма в восемь раз больше, чем удалось собрать благотворительной организации "Фонд Сергея Притулы" за 2022 год.

Кроме того, в оборонном ведомстве процветает взяточничество. Одни из недавних фактов, когда должностное лицо Минобороны за $1 млн обещало "решить вопрос" с победой в тендере на строительство жилья военным. В Нацполиции сообщили, руководитель одного из региональных управлений капитального строительства Минобороны и его сообщник договорились о взятке, которую должен был отдать представитель общества.

Задержание должностного лица Минобороны на взятке / Фото: Национальная полиция Украины

Зарплаты министров и нардепов

Во время войны аппетиты народных депутатов снизились, но все же увеличили зарплаты себе и консультантам. Как говорится в материале LB.ua, 3 ноября Верховная Рада Украины приняла постановление №8129 о смете парламента. Общая сумма сметы Совета на 2023 год составляет 2,617 млрд грн (общий фонд – 2,612 млрд грн, специальный – 5,492 млн грн).

Так, первой бюджетной программой "осуществления законотворческой деятельности Верховной Рады Украины" предусмотрены расходы в размере 1,267 млрд грн. Основная часть уйдет на зарплаты аппарата Рады – 66,3%. На оплату труда только народных депутатов и их помощников-консультантов в этой базовой программе заложили 688,56 млн. человек.

На сегодня должностной оклад народного депутата Украины – члена комитета в следующем году должен составлять 26 840 грн. Плюс сама зарплата – 53 580 грн в месяц. Месячный фонд оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины – 78 372,8 грн.

Что касается зарплат министров Украины, издание PRO Деньги подсчитали, сколько получили чиновники в мае. Зарплата министров превысила отметку в 50 тысяч гривен. Некоторым из них из госбюджета оплачивали даже командировки. Больше всего в мае получил заместитель секретаря Владимир Федорчук — 151364 грн (насчитали 188029 грн). Премьер-министру Денису Шмыгалю насчитали 83 776 гривен. Сумма удержанных налогов по выплате премьера составила 16336 грн. То есть, в итоге он получил 67 439 гривен.

Премьер-министр Денис Шмигаль / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Что касается других чиновников, то:

министр Кабмина Олег Немчинов – 69 566 грн (начислили 86 417 грн);

– 69 566 грн (начислили 86 417 грн); государственный секретарь Александр Ярема – 84 573 грн (105059 грн);

– 84 573 грн (105059 грн); первый заместитель секретаря Константин Марьевич – 67 655 грн (84 044 грн);

– 67 655 грн (84 044 грн); заместитель секретаря Олег Войтович – 69 256 грн (86 032 грн);

– 69 256 грн (86 032 грн); заместитель секретаря Павел Полянский – 73 497 грн (91300 грн);

– 73 497 грн (91300 грн); заместитель секретаря I гор Яременко – 58 202 грн (72 300 грн);

Коррупция в крупных госкомпаниях

Очень возросла коррупция в государственных предприятиях, особенно энергетических, отметил Ярослав Железняк, народный депутат, заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. По его мнению, самым ярким примером разворовывания денег в этой сфере является "Энергоатом", где коррупция прослеживается, начиная от закупок и заканчивая историей с продажей электроэнергии на подставных торгах значительно дешевле рыночного уровня.

Особые масштабы коррупция также приобрела на таможне, где в течение прошлого года, по данным Государственного бюро расследований, украли примерно 100 млрд грн.

Также в СМИ не раз появлялась известная компания "Нафтогаз", подозреваемая в незаконных махинациях с деньгами. К примеру, в ноябре 202 года, когда шел 9-й месяц войны, в Одессе малоизвестная компания "Герц" получила монопольное право от газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" — "дочка" НАК "Нефтегаз Украины" — принимать электронные платежи за поставку газа для популяция.

Как рассказал "Главкому" один из бывших топ-менеджеров "Нафтогаза", бизнес-модель и система коммуникации с людьми были такими: если у человека возникали вопросы по расчетам за услугу, то он или звонил на горячую линию, которая всегда была занята, или заходила в личный кабинет на сайте "Нафтогаза". Впоследствии из личного кабинета клиентов исчезли все платежные системы, кроме "Герца". Он уверен, что это – коррупционная схема.

Кроме того, самому бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву в январе 2023 года сообщили о подозрении. По версии следствия, Коболев получил премию на 229 млн гривен больше разрешенной законом.

Бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев / Фото: УНИАН

Строительство стадионов и офисных центров местными властями

Во время войны органы местных властей безрассудно тратят миллионы денег на строительство стадионов, спортивных площадок, офисных центров. Так недавно на площадке публичных закупок ProZorro заметили очередной скандальный тендер. Речь идет о строительстве спортивной площадки во Львовской области в размере 3 миллионов гривен. Об этом сообщил общественный деятель Клим Братковский.

Тендеры на строительство спортивной площадки. ФОТО: скриншот

Также громкий скандал в СМИ приобрел ремонт спортплощадок в Киверцах Волынской области за более 72 миллионов. По информации Prozorro, в горсовете Киверцев объявили тендер на капитальный ремонт беговых дорожек и тренировочных спортивных площадок по ул. Шевченко, 17 на общую сумму 72 млн. 587 тыс. 737 грн. По этому адресу в городе расположена детско-юношеская спортивная школа.

Еще один интересный тендер — в Борисполе на Киевщине объявили тендер на строительство флагштока почти на 5 млн грн. Согласно обнародованной информации, в системе Prozzoro указано, что флагшток украинского флага должен быть установлен на территории Кнышевого мемориального паркового комплекса. Заказчиком является КП "Производственное управление коммунального хозяйства". К сожалению, таких тендеров сейчас немало.

Тендеры на установку флагштока. ФОТО: скриншот

Расцвет теневых рынков

В интервью The page Ярослав Железняк, народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, рассказал, что в Украине во время войны активно расцветают теневые рынки, в частности, нелегального обращения алкоголя и топлива.

В мае журналист Евгений Плинский в новом расследовании раскрыл, как в Украине действует теневой рынок спирта. По его подсчетам, объем ежемесячных взяток для налоговиков и правоохранителей на рынке нелегального производства спирта составляет около 4 млн долларов. Средний объем производства теневого спирта составляет 150-200 миллионов литров в год. В частности, в этом расследовании он установил, что доход производителей, не платящих налоги, составляет около 940 миллионов гривен в месяц. Плинский отмечает, что официальные производители водки используют теневой спирт для производства необлагаемой налогом продукции на 1,2–1,5 миллиарда гривен в месяц.

Тем временем народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что только из-за наличия теневого рынка горючего бюджет Украины потерял 5-10 млрд грн. По данным "Экономической экспертной платформы" и Нефтегазовой ассоциации Украины, доля нелегального горючего в мае 2023 года сократилась до самого низкого уровня – около 11%.

Как сообщалось ранее, чиновники "Укрзализныци" обогатились на 12 миллионов по схеме закупки угля для отопления вагонов.

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