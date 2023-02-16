Продавав електрику у "Пункті незламності": "добрі справи" під Одесою закінчилася великим штрафом 

Одеський суд оштрафував підприємця, який продавав електроенергію відвідувачам.

Про це сайту ТСН.ua розповів сам підприємець Дмитро Осовський.

Мова йде про копіцентр з коворкінгом в смт. Лиманка поруч з Одесою. Дмитро розповідає, що коли після масованих ракетних ударів в одеському регіоні почався блекаут, він вирішив придбати генератор.

"Ми декілька днів просиділи в темряві, а потім купили генератор. Картина у нас на районі Райдужний була химерна: все закрито, практично ні один заклад не працює, світла немає. Люди, яких карантин загнав на віддалений режим роботи, просто не могли працювати, адже світла не було. А все, що їм потрібно було для робити – робоча розетка та Інтернет. Наш заклад вже не працював в режимі кафе. Тому ми вирішили давати людям можливість працювати. У нас для цього достатньо місця. Ми почали пускати до нас людей, мовляв, приходьте, працюйте, без проблем. І з початку робили це безкоштовно", – розповідає Дмитро Осовський.

Але з часом до його закладу почали приходити всі, кому просто немає чим зайнятися вдома.

"До нас йшли всі. Діти гралися в ігри, бігали по диванах – шум, крик, сміх. Звісно, що обстановка була зовсім не робоча. Тому я вирішив зупинити цей цирк – ввів плату за вхід – 50 гривень. За ці гроші у людини було – робоче місце, Інтернет, туалет, ванна, серветки, водичка в кулері. Працюй в задоволення. І до нас йшли люди. Багато з них були вдячні, казали, що завдяки нам вони змогли працювати та не втратити роботу, отримувати зарплати, годувати свої сім’ї", – розповідає Дмитро.

Він додає, що обрав такий вид діяльності – даючи людям змогу працювати. А в заряджанні телефонів вирішив відмовляти, бо знову в приміщенні буде безлад. Хоча, додає, що пенсіонерам дозволяли заряджати телефони і робили це абсолютно безкоштовно.

"Я так розумію, що ми комусь відмовили в заряджанні телефона, і людина написала скаргу на нас в поліцію. Дивно було. Прийшов чоловік заплатив за вхід 50 гривень, посидів, а потім пішов. Як пізніше виявилося – це один з дільничних поліцейських. Замість нього прийшло аж троє копів і вони хотіли забрати мій генератор, мовляв, я продаю електроенергію. Я їм пояснив, що електроенергію не продаю, я даю людям робочі місця і працюю як коворкінг, в мене навіть є на це КВЕДи (класифікація видів економічної діяльності). Це була моя ціль з самого початку діяльності, просто ми не встигли це до кінця все оформити, оскільки почалися проблеми з електропостачанням. А запланував я це ще з вересня, коли закрив кафе", – розповідає Дмитро.

Він додає – намагався пояснити поліцейським, що електроенергія продається в кіловатах (кВт), а він таким не займається, бере кошти тільки за вхід з людини, яка прийшла працювати. А генератор заправляє за власні кошти, що теж виливається в чималу копійчину.

"Вони ніби не чули, почали складати протокол. На підмогу я визвав адвоката. Нам вдалося відстояти генератор, бо його хотіли забрати як предмет злочину. На жаль, протокол не анулювали, навпаки, направили діло в суд. Перше засідання пройшло без мене, бо з суду мене ніхто не повідомив про розгляд справи. Я подав апеляцію. Але на засіданні в апеляційному суді, суддя не хотів слухати наших з адвокатом аргументів. В нарадчій кімнаті суддя був рівно 20 секунд, а потім зачитав рішення на два листа, воно явно було готове зарання. Тепер за рішенням суду, я маю сплатити штраф 17 тисяч гривен до кінця лютого", – розповідає нам Дмитро Осовський.

Фото: Дмитро Осовський

Зробив вивіску – "Пункт незламності"

Один із поліцейських, які приходили в заклад з перевіркою, пояснив нам причину візиту до підприємця.

"Чоловік зробив рекламу, що нібито його заклад – це пункт незламності. Він навіть зробив таку вивіску. У місцевих чат-групах дав рекламу, що це пункт незламності. Крім того, він вказав в рекламі, що оскільки це пункт незламності, то там все безкоштовно. Люди туди пішли, а їм назвали вартість за вхід 50 гривень. Тому вони вирішили звернутися до поліції з скаргою. На місці, коли ми перевіряли документи в них було вказано, що заклад – це копіцентр, про коворкінг не було жодних дозвільних документів. Тому, власне, на нього було складено адміністративний протокол", – пояснив нам поліцейський Владислав Мельничук.

Щоб дізнатися позицію суду ми телефонували в Одеський апеляційний суд, але там ніхто не брав слухавку – всі лінії були зайняті. З постановою суду можна ознайомитись в Мережі

В постанові суду цитується витяг з протоколу поліцейських. Там йдеться, що заклад Дмитра називається копіцентр, а не коворкінг і він:

"Займався підприємницької діяльності, а саме: без відповідного виду діяльності надавав послуги, а саме: брав кошти у сумі 50 грн. за вхід в приміщення для підзарядки телефону та іншої техніки, чим порушив господарську діяльність, чим вчинив адміністративне правопорушення передбачене ст. 164 ч.1 КУпАП", – йдеться в постанові Одеського апеляційного суду.

Про цю ситуацію знають навіть в парламенті. Народний депутат України Олексій Кучеренко каже, що продаж електроенергії ліцензується і щоб подібним займатися потрібно мати відповідний дозвіл.

"Чоловік давав людям можливість підключити ноутбук і заживитися, тобто по суті він продавав електроенергію. Я душею на стороні цього чоловіка. Він допомагав людям, а гроші вони платили йому добровільно, бо не мали де більше працювати. Але якщо суд визнав, що це є порушення, то мабуть юридично вони дослідили це питання. Як на мене це більше питання до адміністративного кодексу. Якщо людина обрала такий вид діяльності, то його потрібно узаконювати і платити податки. Суд виніс правове рішення і діяв в рамках закону – подобається це комусь, чи ні. На подібний вид діяльності потрібно мати дозвіл, а чоловік цього, на жаль, не врахував", – пояснив сайту ТСН.ua Олексій Кучеренко, народний депутат України.

Нагадаємо, в Одесі 4 лютого сталися масштабні аварії на підстанції. Без світла залишилися Приморський, Малиновський і Суворовський райони Одеси, а також села поблизу. Через це в місті стався блекаут. Згодом ситуацію вдалось вирішити і в Одесі діють стабілізаційні графіки відключення.

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