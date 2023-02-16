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Продавав електрику у "Пункті незламності": "добрі справи" під Одесою закінчилася великим штрафом 

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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Продавав електрику у "Пункті незламності": "добрі справи" під Одесою закінчилася великим штрафом 

Одеський суд оштрафував підприємця на 17 тисяч гривен.

Одеський суд оштрафував підприємця, який продавав електроенергію відвідувачам.

Про це сайту ТСН.ua розповів сам підприємець Дмитро Осовський.

Мова йде про копіцентр з коворкінгом в смт. Лиманка поруч з Одесою. Дмитро розповідає, що коли після масованих ракетних ударів в одеському регіоні почався блекаут, він вирішив придбати генератор.

"Ми декілька днів просиділи в темряві, а потім купили генератор. Картина у нас на районі Райдужний була химерна: все закрито, практично ні один заклад не працює, світла немає. Люди, яких карантин загнав на віддалений режим роботи, просто не могли працювати, адже світла не було. А все, що їм потрібно було для робити – робоча розетка та Інтернет. Наш заклад вже не працював в режимі кафе. Тому ми вирішили давати людям можливість працювати. У нас для цього достатньо місця. Ми почали пускати до нас людей, мовляв, приходьте, працюйте, без проблем. І з початку робили це безкоштовно", – розповідає Дмитро Осовський.

Але з часом до його закладу почали приходити всі, кому просто немає чим зайнятися вдома.

"До нас йшли всі. Діти гралися в ігри, бігали по диванах – шум, крик, сміх. Звісно, що обстановка була зовсім не робоча. Тому я вирішив зупинити цей цирк – ввів плату за вхід – 50 гривень. За ці гроші у людини було – робоче місце, Інтернет, туалет, ванна, серветки, водичка в кулері. Працюй в задоволення. І до нас йшли люди. Багато з них були вдячні, казали, що завдяки нам вони змогли працювати та не втратити роботу, отримувати зарплати, годувати свої сім’ї", – розповідає Дмитро.

Він додає, що обрав такий вид діяльності – даючи людям змогу працювати. А в заряджанні телефонів вирішив відмовляти, бо знову в приміщенні буде безлад. Хоча, додає, що пенсіонерам дозволяли заряджати телефони і робили це абсолютно безкоштовно.

"Я так розумію, що ми комусь відмовили в заряджанні телефона, і людина написала скаргу на нас в поліцію. Дивно було. Прийшов чоловік заплатив за вхід 50 гривень, посидів, а потім пішов. Як пізніше виявилося – це один з дільничних поліцейських. Замість нього прийшло аж троє копів і вони хотіли забрати мій генератор, мовляв, я продаю електроенергію. Я їм пояснив, що електроенергію не продаю, я даю людям робочі місця і працюю як коворкінг, в мене навіть є на це КВЕДи (класифікація видів економічної діяльності). Це була моя ціль з самого початку діяльності, просто ми не встигли це до кінця все оформити, оскільки почалися проблеми з електропостачанням. А запланував я це ще з вересня, коли закрив кафе", – розповідає Дмитро.

Він додає – намагався пояснити поліцейським, що електроенергія продається в кіловатах (кВт), а він таким не займається, бере кошти тільки за вхід з людини, яка прийшла працювати. А генератор заправляє за власні кошти, що теж виливається в чималу копійчину.

"Вони ніби не чули, почали складати протокол. На підмогу я визвав адвоката. Нам вдалося відстояти генератор, бо його хотіли забрати як предмет злочину. На жаль, протокол не анулювали, навпаки, направили діло в суд. Перше засідання пройшло без мене, бо з суду мене ніхто не повідомив про розгляд справи. Я подав апеляцію. Але на засіданні в апеляційному суді, суддя не хотів слухати наших з адвокатом аргументів. В нарадчій кімнаті суддя був рівно 20 секунд, а потім зачитав рішення на два листа, воно явно було готове зарання. Тепер за рішенням суду, я маю сплатити штраф 17 тисяч гривен до кінця лютого", – розповідає нам Дмитро Осовський.

Фото: Дмитро Осовський / ©
Фото: Дмитро Осовський

Зробив вивіску – "Пункт незламності"

Один із поліцейських, які приходили в заклад з перевіркою, пояснив нам причину візиту до підприємця.

"Чоловік зробив рекламу, що нібито його заклад – це пункт незламності. Він навіть зробив таку вивіску. У місцевих чат-групах дав рекламу, що це пункт незламності. Крім того, він вказав в рекламі, що оскільки це пункт незламності, то там все безкоштовно. Люди туди пішли, а їм назвали вартість за вхід 50 гривень. Тому вони вирішили звернутися до поліції з скаргою. На місці, коли ми перевіряли документи в них було вказано, що заклад – це копіцентр, про коворкінг не було жодних дозвільних документів. Тому, власне, на нього було складено адміністративний протокол", – пояснив нам поліцейський Владислав Мельничук.

Щоб дізнатися позицію суду ми телефонували в Одеський апеляційний суд, але там ніхто не брав слухавку – всі лінії були зайняті. З постановою суду можна ознайомитись в Мережі

В постанові суду цитується витяг з протоколу поліцейських. Там йдеться, що заклад Дмитра називається копіцентр, а не коворкінг і він: 

"Займався підприємницької діяльності, а саме: без відповідного виду діяльності надавав послуги, а саме: брав кошти у сумі 50 грн. за вхід в приміщення для підзарядки телефону та іншої техніки, чим порушив господарську діяльність, чим вчинив адміністративне правопорушення передбачене ст. 164 ч.1 КУпАП", – йдеться в постанові Одеського апеляційного суду.

Про цю ситуацію знають навіть в парламенті. Народний депутат України Олексій Кучеренко каже, що продаж електроенергії ліцензується і щоб подібним займатися потрібно мати відповідний дозвіл.

"Чоловік давав людям можливість підключити ноутбук і заживитися, тобто по суті він продавав електроенергію. Я душею на стороні цього чоловіка. Він допомагав людям, а гроші вони платили йому добровільно, бо не мали де більше працювати. Але якщо суд визнав, що це є порушення, то мабуть юридично вони дослідили це питання. Як на мене це більше питання до адміністративного кодексу. Якщо людина обрала такий вид діяльності, то його потрібно узаконювати і платити податки. Суд виніс правове рішення і діяв в рамках закону – подобається це комусь, чи ні. На подібний вид діяльності потрібно мати дозвіл, а чоловік цього, на жаль, не врахував", – пояснив сайту ТСН.ua Олексій Кучеренко, народний депутат України.

Нагадаємо, в Одесі 4 лютого сталися масштабні аварії на підстанції. Без світла залишилися Приморський, Малиновський і Суворовський райони Одеси, а також села поблизу. Через це в місті стався блекаут. Згодом ситуацію вдалось вирішити і в Одесі діють стабілізаційні графіки відключення. 

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