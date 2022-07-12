Росія може використати Білорусь для "піратських дій" у війні проти України - військовий експерт

Військовий експерт Сергій Грабський прокоментував загрозу наступу та завдання ракетних ударів з Білорусі по північних, Рівненський та Волинській областях України.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "FreeДом".

За словами експерта, ситуація у регіонах України, які межують з Білоруссю постійно ускладнюється - там є загроза авіаційних ракетних ударів.

"Росія останнім часом перекидає (ред. - до Білорусі) свої сухопутні контингенти поки що у невеликій кількості, але найтривожніше - це перекидання авіації на аеродроми Білорусі, що може свідчити про підготовку до ударів по півночі України. Треба розуміти, що Росія використала досить велику кількість крилатих ракет і може перейти до таких піратських дій і нанести удари авіацією по нашій північній артерії. Я маю на увазі залізничне сполучення - Яготин, Ковель, Сарни, Коростень зі спробами дестабілізувати ситуацію на тому напрямку і проводити такі демонстриттивно-провокаційні дії аби прикувати там частину військ України", - пояснив Грабський.

Також читайте Військовий експерт пояснив, від чого залежить повна деокупація України та скільки на це піде часу

Щодо сухопутних ударів з боку Білорусь, військовий експерт вважає, що у перспективі найближчих днів говорити про них поки що завчасно, оскільки військ недостатньо. Водночас Грабський наголошує, що натомість загроза авіаційних ударів зростає.

"У нас дуже ефективна система ППО, тому Росія буде наносити удари з великої відстані, не входячи у зону ураження української протиповітряної оборони. Тобто удари будуть розосереджені і від цього будуть страждати, насамперед, мирні люди", - попередив експерт.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 139-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: