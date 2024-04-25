Росія посеред білого дня скинула КАБ на Суми: які наслідки

Посеред білого дня 25 квітня по місту прилетіла величезна російська керована авіаційна бомба! У Повітряних силах встигли повідомити про ціль лише за хвилини, до того, як бомба уже впала в межах міста.

Куди цілили "рашисти", що кажуть в ОВА, і чи допоможе нова американська допомога врятувати українців поблизу російського кордону і не тільки, дивіться в ексклюзивному репортажі TSN.UA.

У Сумах приліт

Як передає "Суспільне Суми", повітряна тривога в обласному центрі гуде чи не кожні кілька годин щодня. Росія постійно обстрілює регіон і все частіше кидає бомби і ракети на обласний центр. Центр Сум - всього за 30 кілометрів від російського кордону, що дає рашистам шанс скидати на місто навіть КАБи.

Такий прилетів і сьогодні - о 13:52 заланула тривога, о 14:19 Повітряні сили сповістили про небезпечну ціль у небі, а за хвилину сумчани почули вибух.

"Сьогодні, 25 квітня ворог застосував КАБ, вдаривши по інфраструктурі міста Суми. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються."

Російські терористи, нехтуючи правилами війни, міжнародними конвенціями, продовжують чинити злочини проти мирного населення Сумщини.

Куди поцілили "рашисти"?

Куди саме влучили рашисти і чи є там постраждалі, на момент запису цього відео місцева влада не повідомляла. Про російську атаку висловився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Каже, рашисти продовжать свій терор цієї зброєю всюди, куди зможуть дотягнутися.

"Російський літак вдарив КАБом по інфраструктурі міста Суми. Наслідки атаки уточнюються. Після першого КАБу по Харкову казав - тригерить. Тепер будуть бити скрізь, куди дотягнуться. Пройшло два з копійками тижня. Тепер -Суми. Міряйте лінійкобю 70-80 км. від кордону для розуміння куди ще можна очікувати КАБи. Нажаль. Але - краще на тертьому році війни вірно оцінювати можливості ворога. Помилки занадто дорогі."

Вдавались вороги сьогодні і до інших провокацій. Як повідомляють моніторингові канали, 25 квітня впритул до білоруського кордону з українською Волинню пролетів ворожий винищувач Су. Українські воїни на провокацію не повелися, утім ситуація була вкрай напруженою.

А як думаєте ви, нащо рашисти і білоруси на пару продовжують провокувати Україну? Напишіть про це у коментарях?

Коли буде ППО?!

Питання, яке точно бентежить більшість українців, зокрема жителів Харківщини, Сумщини, Чернігівщини, Донеччини, Запоріжжя та інших прифронтових регіонів. Чи буде в України нова ППО і як скоро? На щастя, новий пакет американської допомоги включає в себе ракети для ППО, тож завдяки цьому ситуація дещо покращиться. Утім, від КАБів врятуватися складніше. Бомби збити майже неможливо, тож треба бити саме по літаках, які їх скидають. Ворожі Су-34 та Су-35, які бомблять ними як ЗСУ на фронті, так і цивільні об’єкти в Харкові та Сумах, літають доволі далеко від фронту, але їх збити можливо. Україна вже робила це - за допомогою “блукаючого Петріота”.

"Можу точно вам сказати - нові "Патріоти" будуть. Для нас другорядне питання, звідки вони до нас потраплять, головне, щоб вони були, і були якнайшвидше, бо це захист наших міст, захист наших людей. Ми говоримо з багатьма партнерами, передусім американськими, бо це їхня зброя, від неї, безумовно, багато що залежить. Але ми знаємо і про позицію канцлера ФРН Олафа Шольца, і інших. Я впевнений, що скоро ми будемо мати гарні новини".

Насправді, Україна ще ніколи не було так близька до отримання аж такої кількості сучасної ППО. Точну кількість наявних в Україні Patriot дізнатись важко. В листопаді 2023 року колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна має 2 дивізіони, тобто від 4 до 8 батарей.

Які системи ППО є в Україні?!

В тому ж листопаді ще одну батарею Києву пообців Берлін. Пообіцяв передати одну батарею Patriot Канцлер Шольц і в квітні 2024-го. Всього, станом на середину квітня, Україна вела перемовини про передачу 2 ЗРК Patriot і одного його європейського аналога SampT. За словами президента Зеленського, щоб прикрити всю Україну ЗСУ потрібно аж 26 батарей Patriot, але для початку потрібні хоча б 7:6 на прикриття найбільших міст, об’єктів енергетики та промисловості, і ще один на фронт, щоб збивати російських літунів.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги вдень 25 квітня у Сумах пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ціль у напрямку міста.

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