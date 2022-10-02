Росіяни максимально ускладнили виїзд з окупованої Херсонщини

Від 1 жовтня мешканці окупованих територій повинні отримувати спеціальний "дозвіл", аби виїхати. Відбувається це на тлі того, що зараз чергова хвиля виїзду з Херсона. Росіяни навмисне блокують виїзд.

Про це в ефірі телемарафону розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

За його словами, люди активно намагаються покинути Херсонщину, яку окупанти залишили без газопостачання.

"Фактично на сьогоднішній день газу немає ні в Херсоні, ні в Херсонській області. Як буде відбуватися опалювальний сезон, не відомо. Тому люди починають виїжджати, а окупанти вводять якісь незрозумілі правила. Необхідно подавати електронну заяву, фото себе, паспорта і навіть незрозуміло чому для дорослих людей - свідоцтво про народження, вказувати місце виїзду, робити якийсь документ - хто і куди тебе запрошує. Подавати це все потрібно через Інтернет, але в деяких населених пунках інтернету немає", - розповів чиновник.

Своєю чергою, заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що протягом 1 жовтня змогли виїхати лише 11 осіб. "Рускій мір" перетворює все на своєму шляху у місця, де не просто важко жити, але й дихати", - наголосив він.

Як повідомлялося, у Куп’янському районі на Харківщин виявили обстріляну колону з авто. У автомобілях перебували мирні мешканці. Сталося це у так званій "сірій зоні" між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом на Харківщині. Щонайменше 20 людей загинуло, серед них – 10 дітей.

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