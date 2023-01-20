Рух транспорту ускладнений: у Києві сталася масштабна ДТП

Mitsubishi вилетів на зелену зону та перевернувся на бік.

У Києві сталась карколомна ДТП. На перехресті вулиці Анни Ахматової та проспекту Григоренка зіткнулися два легкових автомобілі. Один з автомобілів вилетів на зелену зону та перевернувся на бік.

Про це повідомив кореспондент ТСН.ua.

На вулиці Анни Ахматової сталося ДТП за участю авто Honda та Mitsubishi, внаслідок удару авто Mitsubishi перекинулося.

У автомобіля деформована передня частина та розбите вітрове скло. Також ушкоджень зазнала і Honda – по проїжджій частині розкидані частини обшивки авто та скло.

"На місце ДТП направлено слідчо-оперативну групу", - повідомили нам в поліції Києва.

Зараз рух по вулиці Анни Ахматової ускладнений.

Фото: Реальний Київ

"Без загиблих, зараз відомо про одну потерпілу жінку - пасажирку Mitsubishi", - додали у поліції.

Це перехрестя славиться тим, що тут трапляється дуже багато ДТП – водії часто ігнорують сигнали світлофора при перетині перехрестя. Саме в цьому місці вже декілька разів перевертались автомобілі і в’їжджали в огорожу стоянки для автомобілів.

Нагадаємо, на Київщині водій авто збив 9-річну дівчинку та втік: дитину у тяжкому стані ушпиталили.

60-70% ДТП трапляється в темну пору доби: правила безпеки на дорогах без освітлення

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