Саміт НАТО в Мадриді: чому Альянс не готовий запропонувати Україні членство

В Альянсі не готові говорити, коли Україна може стати членом НАТО, або хоча б отримати ПДЧ. Кажуть, що спершу треба сфокусуватися на перемозі України у війні.

Саміт НАТО в Мадриді, який стартував у середу, 29 червня, історичним для України не стане. На відміну від Швеції та Фінляндії. Для них цей саміт стане справді історичним. Неочікувано для всіх пізно ввечері 28 червня вдалося досягти домовленості з Туреччиною, яка розблокувала вступ цих двох країн до НАТО.



З іншого боку, історичним для України цей саміт міг би стати, якби лідери країн-членів Альянсу ухвалили рішення про надання Києву ПДЧ в НАТО. Як це відбулося зі статусом кандидата на вступ до ЄС на саміті Євросоюзу минулого тижня в Брюсселі. Проте і цього не відбулося. Хоча, з іншого боку, Україна переходить на стандарти НАТО прямо зараз на полі бою. І ПДЧ для вступу до НАТО нам може не знадобитися.



Кореспондент ТСН.ua на саміті НАТО в Мадриді запитав про це у високопосадовців НАТО на брифінгу.



За їхніми словами, рішення, які союзники ухвалили 2008 року на Бухарестському саміті, незмінне. А в декларації саміту в Бухаресті, нагадаємо, мовилося, що Україна стане членом НАТО.



"Ми досі бачимо Україну в якості члена НАТО у майбутньому. Україні вирішувати, коли й як ухвалювати це рішення. Зараз наш фокус на тому, щоб зробити найбільший внесок, який би допоміг Україні на полі бою проти російських загарбників. Зараз фокус – це виграти війну. Тому, рішення 2008 року беззаперечно незмінне", - відповіли натівські високопосадовці.



Вони навели приклад Фінляндії та Швеції. За їхніми словами, прогрес із цими країнами дуже прямо демонструє, що двері НАТО лишаються відкритими. Втоми від розширення Альянсу немає.



"Україна критично важлива для всієї європейської безпеки. Зараз фокус українського уряду – це виграти війну. І це те, що ми повністю підтримуємо. І коли Україна захоче знову поговорити про наступні кроки (щодо членства – ред.), ми повернемося до цього питання", - вважають посадовці НАТО.



Вони ще раз підкреслили, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО демонструє, що рішення можуть ухвалюватися дуже швидко.



"Якщо ви згадаєте, 6-7 місяців тому ніхто навіть не говорив про членство Фінляндії та Швеції в НАТО. І погляньте, де ми зараз. Дуже прикро і сумно, що причина, чому це відбувається, це тому що українці страждають. Але я думаю, що це демонструє не лише фатальність чи міцність політики відкритих дверей, але також і те, що рішення можуть ухвалюватися швидко. Досвід Фінляндії та Швеції чітко демонструє, що це може статися досить швидко", - підсумували посадовці НАТО.

Нагадаємо, у середу, 29 червня, в Мадриді відкрився 36-й саміт НАТО. Лідери країн-членів Альянсу збираються в столиці Іспанії в історичний момент.

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