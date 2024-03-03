Що може переламати хід війни в Україні: військовий назвав умову

За словами військового, у росіян потрібно виховати страх до України на ментальному рівні.

Хід війни переламається тоді, коли ми вселимо страх в душі росіян. Коли вони будуть чути про Україну та українців, вони мають боятися.

Таку думку в інтерв’ю TSN.UA висловив штурмовик спецпідрозділу Головного управління розвідки України на позивний “Кавалер”.

“У них це має бути це тригером якимось. Вони мають розуміти, що приїхати зі зброєю в Україну — дорівнює загинути. Причому загинути якоюсь такою не дуже приємною смертю. Вони просто мають боятися нас, ось і все”, — розповів “Кавалер”.

Аліна Туришин і "Кавалер" / Фото: ТСН.ua

За словами військового, у росіян потрібно виховати страх до України на ментальному рівні.

“От тоді буде переломний момент завдяки якому ми зможемо впливати на якісь процеси всередині Російської Федерації і можливо тоді ми доб’ємось свого — розвалимо всю диявольську імперію”, — розповів “Кавалер”.

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