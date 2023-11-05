Що найбільше дратує військових: командир українських штурмовиків відповів

Військовий вважає, що в Києві вже забули про війну.

Командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил з позивним "Малий" розповів, що найбільше його дратує те, що українці почали забувати про війну, а Київ жити "своїм життям".

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

“Люди почали забувати, що десь там, за 700 кілометрів від Києва, вже йде війна. Стріляють, помирають люди. У Києві плотно про це забули вже, мені здається, давним давно. Київ живе своїм життям”, — розповів військовий.

Командир українських штурмовиків вважає, що було б справедливо по відношенню до військових ввести певні обмеження для цивільних.

“Щоб хоча б нічні клуби не працювали або не було у вільному доступі мільйонів тонн алкоголю, які вживаються в Києві. Що означає втомилися від війни? Мені ніхто не може пояснити цю фразу. Уявляєте, якщо військові зараз усі дружно скажуть, що втомилися від війни? Ми не хочемо більше воювати. Кинуть зброю та підуть з лінії фронту. Ми теж від війни втомилися, але не кричимо про це”, — каже “Малий”.

За його словами, було б добре, якщо цивільні, які перебувають далеко від фронту, мали солідарність з військовими.

“На початку війни всі сс**ись по кутках, боялися на вулицю виходити, молилися на ЗСУ і ледве не боготворили. А через певний час війна відійшла від Києва, всі спокійно видихнули, Київ, Буча, Ірпінь відбудувалася і все, забули про війну. Ніби нічого тут і не було. Єдине що — читають у новинах і бачать по телевізору. Це всі пізнання про війну”, — розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Боєць 3 ОШБ "Малий": Люди начали забывать, что идет война! Что значит "устали"?!

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