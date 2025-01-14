Ситуація на фронті напружена: росіяни сунуть до Дніпропетровщини

Російські сили, які просуваються з півдня, зараз прямують на захід від Покровська і перебувають трохи менш ніж за 7 кілометрів від виїзду на шосе, що веде до Дніпропетровської області.

Донеччина залишається найгарячішим регіоном по всій лінії фронту. Армія РФ наближається до Дніпропетровщини в обхід міста Покровськ. Важкі міські бої точаться у Торецьку та Часовому Ярі, вцілілих будівель фактично більше не залишилося. Про те, що відбувається на фронті – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Армія РФ наближається до Дніпропетровської області

Армія РФ наближається до Дніпропетровщини в обхід очікуваних важких міських боїв у Покровську, пише видання Financial Times. Україна від літа готується до міської війни в Покровську – ключовому логістичному та транспортному вузлі для решти контрольованих Україною частин Донецької області. Але російські сили, які просуваються з півдня, зараз прямують на захід від Покровська і перебувають трохи менш ніж за 7 кілометрів від виїзду на шосе, що веде до Дніпропетровської області, згідно з картою DeepState.

В українській розвідці, на яку посилається видання, розповіли, що в окупаційній армії розуміють, що втратять багато своїх сил, намагаючись взяти Покровськ, тому вирішили застосувати іншу стратегію – підійти з півдня й оминути місто. Окупанти намагатимуться перекрити всі шляхи постачання до Покровська, щоб українські сили були змушені звідти піти.

Наскільки швидко російські війська зможуть пройти шосе в напрямку Дніпропетровська – залежить від масштабу укріплень у цьому районі, а також від української живої сили, якої дедалі більше бракує, йдеться у статті. Наступним великим містом у Дніпропетровській області є Павлоград. Один український військовий, чия бригада воює в районі Покровська, сказав FT на умовах анонімності, що місцевість також буде важливим фактором, описавши її як "глибоку, багнисту та непрохідну".

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив, що росіяни намагаються взяти Покровськ у часткове оточення. Він додав, що станом на зараз це ворогам не вдалося, але вони дуже стараються і мають великий ресурс – і людський, і технічний, і логістичний. Окупанти фактично зачіплюються за кожен будинок у навколишніх населених пунктах.

За його словами, вже розпочинаються стратегічно вигідні й логічні дії, як-от спроби оточення, щоб не лізти до місті напряму. Ймовірно, росіяни вирішили не встрявати ще в одній локації у виснажливі міські бої.

Інститут вивчення війни тим часом повідомляє, що армія РФ нещодавно перерізала трасу Покровськ–Костянтинівка на схід від Покровська і трасу Покровськ–Межова на південний захід від міста. Обидві траси є ключовими для наземних шляхів забезпечення ЗСУ в районі Покровська та Мирнограда.

Дніпропетровщина в зоні бомбардування КАБами

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також розповів, що російські окупанти наблизилися до кордонів Дніпропетровщини і вже можуть завдавати ударів керованими авіабомбами та артилерією по громадах області. За його словами, в зоні підвищеної небезпеки опинилися щонайменше сім громад:

Великомихайлівська;

Маломихайлівська;

Новопавлівська;

Межівська;

Покровська;

Петропавлівська;

Васильківська.

Однак голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак обурився через допис очільника Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

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"Хочу дати пораду усім блогерам з-поміж посадових осіб Дніпропетровщини, які вважають себе фаховими експертами у військових справах. Розкрию таємницю. КАБи та ворожа артилерія для людей з прикордонних громад – не новина. Рейтингів на страху не отримаєш! Замість дописів і залякувань зробіть краще щось реальне, а не як завжди. Коментувати чужі інформаційні вкиди точно не буду, нехай це роблять їхні автори", – прокоментував він повідомлення Лукашука.

Також голова Дніпропетровської ОВА показав фотографії з кордону з Донеччиною, де будуються фортифікації. Він наголосив, що всі завдання, поставлені Генштабом, сьогодні виконуються у повному обсязі.

Ситуація під Нововасилівкою

Лейтенант Збройних сил України на псевдо "Алекс" у своєму Telegram-каналі написав, що противник дуже активно накопичується в селі Нововасилівка, тому що на цьому напрямку дуже погані погодні умови з практично нульовою видимістю. Відповідно виявляти та уражати окупантів також дуже важко.

Відомо, що були спроби штурмувати Успенівку, але безрезультатні. Там ворог зазнав втрат і відійшов, що більше було схоже на розвідку боєм. Але за даними військового, вже найближчим часом противник, імовірно, спробує штурмувати населений пункт Успенівка, що західніше Нововасилівки.

Військовий на псевдо "Мучной" додав, що на Покровському напрямку, якщо ворогові вдасться прорвати Удачне, доведеться відходити до шахти №3, де й триматиметься оборона. Але невідомо, скільки вона протримається, бо противник вже має намір "рівняти" її авіацією.

Бої за Часів Яр

Росіяни продовжують штурмувати населений пункт Часів Яр та обстрілювати його з усіх видів озброєння, регулярно завдають ударів дронами та важкими авіабомбами. В місті не залишилося жодної вцілілої будівлі, повідомили воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила, які тримають оборону та знищують ворога в надважких умовах.

Український військовий на псевдо "Мучной" розповів, що ворог зміг вибити українських захисників з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру, де тривалий час точились запеклі бої. Також ворог намагається вчиняти невеликі контратаки в район залізничного вокзалу, а південніше, в районі траси на Костянтинівку, тривають активні боєзіткнення.

Аналітики DeepState також підтвердили, що нелегко зараз і південніше від міста, де росіяни намагаються продавити позиції ЗСУ. Окупаційні війська продовжують перетворювати місто на руїну, а ситуація там доволі складна й насичена щоденними боями.

Оглядачі зауважують, що це важлива ділянка фронту, адже це пряма дорога на Костянтинівку, яка відіграє важливу роль як логістики, так і для оборони району. Для росіян це важлива ціль, на яку вони вже давно спрямували свою увагу.

Російські пропагандисти вже заявляють, що після ймовірного захоплення Часового Яру з'явиться перспектива затиснути в кліщі Костянтинівку. Цілком можливо, що після взяття Торецька, де також тривають бої, росіяни завдадуть потужного удару по Костянтинівці.

Оборона Торецька

Аналітики DeepState також говорять про погіршення оперативної ситуації в Торецьку. Загалом тенденція в місті вкрай невтішна, противник поступово просувається і забирає його під свій контроль.

Зокрема, тривають активні бої в центральній частині міста, де розташовані багатоповерхівки, які, на жаль, майже всі контрольовані ворогом. Також Сили оборони регулярно фіксують піхотні групи окупантів між териконами в північній частині Торецька, а також у передмістях на заході населеного пункту. Це райони приватного сектору, в якому ворожа піхота постійно намагається сховатися, вижити та закріпитися з метою подальшого просування і захоплення міста.

На думку аналітиків, якщо найближчим часом північна частина міста перейде під повний контроль ворога, це не буде несподіваним, адже буде наслідком нескінченного застосування піхоти, яку важко виявляти в щільній забудові.

Удари по території РФ

Тим часом підрозділи Сил безпілотних систем разом з іншими частинами Сил оборони завдали удару по стратегічному об’єкту військово-промислового комплексу Росії – хімзаводу поблизу Брянська, який виробляє порох, вибухівку та боєприпаси.

Внаслідок спільної спецоперації СБУ та Сил оборони в ніч проти вівторка, 14 січня, також було уражено:

Алексінський хімічний комбінат у Тульській області РФ;

Склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області;

Саратовський нафтопереробний завод;

Брянський хімічний завод.

Зокрема, у Брянську були прямі влучання ракет по об‘єкту, що спричинило подальші детонації та велику пожежу.

Тим часом моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" заявив, що українські розробники створили дрони, які можуть нести на собі не лише великі міни, а й кориговані авіабомби. Саме такими вночі 14 січня атакували військові об'єкти на території РФ. За його словами, це, напевно, був один з найбільш результативних "DeepStrike днів", адже завдано кількох болючих ударів по ворожому ВПК та енергетичній інфраструктурі в місцях, куди "зазвичай долітає небагато".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Армія РФ суне до Дніпропетровщини! Що відбувається на фронті?!

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