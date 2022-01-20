Українські "Запорожці" вирушили на престижні європейські перегони

На ралі поїхали екіпажі з Тернополя, Києва, Черкас, Львова, Чернівців та із Запоріжжя.

Українські “Запорожці” вирушають на найпрестижніші європейські перегони старовинних авто — Rallye Monte-Carlo Classique.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 20 січня.

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Це екіпажі з Тернополя, Києва, Черкас, Львова, Чернівців та із Запоріжжя. Перегони проводяться вже 110 років. Торік їх скасували через пандемію, та зараз змагання повернуться на траси.

Загалом пілоти здолають майже тисячу кілометрів, зокрема, гірським серпантином. У цих перегонах беруть участь виключно ретроавто. Всі вони мають бути автентичними. Поліпшити якісні характеристики можна хіба задля покращення безпеки.

За правилами організаторів, до перегонів в Монте-Карло допускають ретроавто до 56-го року випуску. І хоч “Запорожці” почали випускати тільки у 60-их — вони настільки сподобались правлінню престижного раллі, що для українців зробили виняток.

“Ми написали пропозицію щодо наших чудових автомобілів, і, як не дивно, організатори погодилися прийняти нас. Не знаю, чи це буде традиційно, але одного разу нас точно допустили”, — розповів пілот Запорізького екіпажу Rallye Monte-Carlo Classique Роман Щіпков.

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