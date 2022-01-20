Собаки погризли голову і обличчя: під Миколаєвом знайшли тіло чоловіка

Собаки погризли голову і обличчя: під Миколаєвом знайшли тіло чоловіка

До поліції звернулися сусіди.

У селі під Миколаєвом у дачному приміщенні було виявлено труп пенсіонера, обличчя та голову якого погризли собаки.

Інцидент стався 9 січня, але відомо про нього стало лише зараз — інформацію виданню "Новини-N" підтвердили в поліції.

Пенсіонер помер у селі Стара Богданівка Миколаївського району. Сусіди звернулися до поліції після того, як літній чоловік кілька днів не виходив із дому. Правоохоронці, які прибули на місце, виявили господаря дачі мертвим. Вже після смерті труп погризли собаки.

Попередньо причина смерті чоловіка не пов'язана з насильством.

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Нагадаємо, у Тернопільській області 38-річний чоловік помер від переохолодження. Тіло чоловіка виявили його знайомі.

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