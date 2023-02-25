В Києві хочуть забудувати житлом цілий район: що кажуть в КМДА

Проект забудови ще не розглядали на сесії депутати Київради.

В соціальних мережах кияни обговорюють можливу забудову промислового району на Воскресенці. Люди переживають, що мікрорайони Райдужний та Воскресенку хочуть по максимуму забудувати висотками і заговорили про це під час війни. Кажуть, що влада планує дозволити будівництво житлового комплексу із як мінімум 8 будинків, а під забудову віддадуть майже 116 гектарів землі в промисловій зоні.

Громада проти

"Громадськість проти, адже мешканці мікрорайонів Воскресенки і Райдужного через це зіткнуться з поглибленням транспортних проблем і дефіцитом соціальної інфраструктури. Крім того, проект забудови суперечить чинному Генплану Києва", - пишуть в соціальних мережах.

Сайт ТСН.ua вирішив з’ясувати наскільки реальні забудова мікрорайону і що дійсно планують в КМДА.

В столичній адміністрації кажуть, що мова йде про детальний план території (ДПТ) реконструкції частини промрайону Воскресенський у Дніпровському районі Києва. Його було розроблено на замовлення Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Що віддадуть під забудову?

Розробник детального плану території - ТОВ "Київ Проект Груп".

"З урахуванням листа розробника від 8 лютого цього року щодо проектних рішень ДПТ реконструкції частини промислового району Воскресенський у Дніпровському районі інформуємо: Територія площею 115,9 га, на яку розробляється детальний план, знаходиться у Дніпровському адміністративному районі і обмежена: проспектом Броварським, проспектом Визволителів, бульваром Перова, проспектом Алішера Навої, вулицею Райдужною та вулицею Пантелеймона Куліша", - повідомила на інформаційний запит від ТСН.ua Тетяна Зайченко, заступниця директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Вона додає, що в складі ДПТ, у відповідності до вимог чинного законодавства України, розроблені всі необхідні розділи: "Архітектурно-планувальна організація території", "Охорона навколишнього середовища", "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту" та "Інженерне обладнання та інженерна підготовка території".

У Департаменті наголошують, що при аналізі проектних пропозицій щодо організації промислово-виробничих районів, запропонованих діючим Генеральним планом міста Києва, на частині території в межах розробки ДПТ передбачена реорганізація з метою реабілітації природного комплексу, нового житлового будівництва та поліфункціонального використання.

Що буде з школами та дитсадками?

"У проекті ДПТ передбачено освоєння території, на якій запроектовано розміщення житлового мікрорайону з повним комплексом обслуговування. Ескізом забудови передбачено розміщення загальноосвітнього навчального закладу в північній частині ділянки. У внутрішньому просторі запроектованого кварталу передбачені вбудовано-прибудовані дошкільні навчальні заклади", - додає Тетяна Зайченко.

Проектними рішеннями передбачені наступні заклади освіти:

будівництво закладу загальної середньої освіти на 24 класи (720 місць)

будівництво двох дитячих дошкільних закладів на 100 місць загальною ємністю 200 місць

розміщення груп короткочасного перебування для дітей дошкільного віку загальною кількістю 34 місця

Обіцяють багатоповерхові паркінги

"З боку перспективної магістралі Троєщина-Осокорки передбачені будівлі громадського та ділового призначення, прибудовані до них багатоповерхові паркінги для мешканців житлової частини мікрорайону, працівників та відвідувачів громадських закладів, відкриті автостоянки. В центрі ділянки проектування розміщена озеленена зона зі спортивними майданчиками та майданчиками відпочинку. Зони обслуговування громадської та житлової частин композиційно відокремлені одна від іншої. На території мікрорайону запроектовані багатоповерхові паркінги та окремі відкриті автостоянки", - інформують в Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Проектними рішеннями ДПТ передбачено розміщення всіх установ та підприємств громадського призначення мікрорайонного рівня в межах проектного житлового мікрорайону. Такі заклади, як магазини продовольчих та непродовольчих товарів, заклади громадського харчування, амбулаторія загальної практики, приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять та інші підприємства побутового обслуговування, розміщені у вбудовано-прибудованих до житлових будинків приміщеннях.

Що буде з транспортом?

Також у Департаменті додають, що за пропозиціями громадськості, отриманими під час громадських слухань, виконано "Моделювання руху транспорту та пішоходів з урахуванням рішень ДПТ реконструкції частини промислового району Воскресенський у Дніпровському районі".

"На етап 7 років передбачена реалізація першої черги будівництва лівобережного підходу до Подільського мостового переходу – з’єднання з вулицею Алішера Навої. Завершення будівництва лівобережного підходу з реконструкцією вул. Алішера Навої передбачено на розрахунковий період - етап 20 років", - повідомляє Тетяна Зайченко, заступниця директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Проект ще не затверджено

Проект детального плану території реконструкції частини промрайону Воскресенський у Дніпровському районі передано до Київради.

"На сьогодні рішення про затвердження зазначеного проекту детального плану території міські депутати не приймали", - зазначили в Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

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