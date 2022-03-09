В Одесі музиканти вийшли на барикади, щоб підтримати захисників міста

А на морі військові моряки провели спецоперацію, яка увійде у підручники військової справи. Вони заманили ближче до берега новітній корабель ворога "Василий Биков" і розстріляли його із системи залпового вогню "Смерч".
Одеса з кожним днем зміцнює оборону, аби дати гідну відсіч ворогові. В небі вже нищать літаки та крилаті ракети, а на морі — катери та кораблі. Щоб підтримати одеситів та військових на барикади вийшли і музиканти.
Про це йдеться в сюжеті ТСН ("1+1") в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
Опівдні в центрі Одеси, посеред барикад та протитанкових їжаків, раптом лунає музика. Під акомпанемент гітари та баяна лунають пісні, відомі одеситам всього світу. Це підтримка для тих, хто бореться з ворогом і подарунок для жінок.
"Ми бажаємо всім жінкам, щоб їхні чоловіки, сини повернулися додому з перемогою живими. Ось це найголовніше", — каже директор Всесвытнього клубу одеситів Григорій Барац.
Музиканти оркестру військово-морських сил також грають, щоб підтримати захисників — одеситів і всіх українців. Від початку війни одесити неабияк згуртувалися навколо своїх оборонців. Одесу надійно закривають з повітря — збивають ворожі літаки та ракети.
А на морі військові моряки провели спецоперацію, яка увійде у підручники військової справи. Вони заманили ближче до берега новітній корабель ворога "Василий Биков" і розстріляли його із системи залпового вогню "Смерч".
Понад сім годин на підбитому кораблі тривала пожежа. Бойова одиниця Чорноморського флоту РФ назавжди виведена із ладу і з неї вже не зможуть запускати крилаті ракети, які вбивають мирних жителів у всій Україні.
Нагадаємо, що російські морпіхи-строковики влаштували бунт, коли їм наказали висадитися "прямо до Одеси".
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