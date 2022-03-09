В Одессе музыканты вышли на баррикады, чтобы поддержать защитников города

В Одессе музыканты вышли на баррикады, чтобы поддержать защитников города

А на море военные моряки провели спецоперацию, вошедшую в учебники военного дела. Они заманили поближе к берегу новейший корабль врага "Василий Быков" и расстреляли его из системы залпового огня "Смерч".

Одесса с каждым днем укрепляет оборону, чтобы дать достойный отпор врагу. В небе уже уничтожают самолеты и крылатые ракеты, а на море — катера и корабли. Чтобы поддержать одесситов и военных на баррикады, вышли и музыканты.

Об этом говорится в сюжете ТСН ("1+1") в эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

В полдень в центре Одессы, среди баррикад и противотанковых ежей, вдруг раздается музыка. Под аккомпанемент гитары и баяна раздаются песни, известные одесситам всего мира. Это поддержка для тех, кто сражается с врагом и подарок для женщин.

"Мы желаем всем женщинам, чтобы их мужья, сыновья вернулись домой с победой в живых. Вот это самое главное", — говорит директор Всемирного клуба одесситов Григорий Барац.

Ситуация в Одессе: музыканты вышли на баррикады, чтобы поддержать одесситов и военных

Музыканты оркестра военно-морских сил тоже играют, чтобы поддержать защитников — одесситов и всех украинцев. С начала войны одесситы изрядно сплотились вокруг своих защитников. Одессу надежно закрывают с воздуха – сбивают вражеские самолеты и ракеты.

А на море военный моряк провел спецоперацию, которая войдет в учебники военного дела. Они заманили поближе к берегу новейший корабль врага "Василий Быков" и расстреляли его из системы залпового огня "Смерч".

Более семи часов на подбитом корабле продолжался пожар. Боевая единица Черноморского флота РФ навсегда выведена из строя и из нее уже не смогут запускать крылатые ракеты, убивающие мирных жителей по всей Украине.

Напомним, что российские морпехи-срочники устроили бунт, когда им приказали высадиться "прямо в Одессу".

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