В Україні військових протезуватимуть по-новому: чому це важливо

В Україні триває впровадження сучасних методів протезування. Один з них – остеоінтеграція. Це коли у кістку вживлюють спеціальний імплант, на який встановлюють протез. Коштує він мільйон гривень і держава їх не фінансує. А тому єдиний в Україні центр, який займається таким видом протезування, змушений збирати кошти самостійно.

Чому остеоінтеграція – це остання надія для тих, кому традиційне протезування не підходить, і як можна задонатити – у матеріалі кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Аеророзвідник Михайло Собко та протитанкіст Денис Готелінський відновлюються після поранень у спортивно-реабілітаційному центрі для ветеранів "Титанові" та готуються до операції з остеоінтеграції.

Дениса Готелінського мобілізували у 2023 році. Поранення він отримав пів року тому на Торецькому напрямку. На позицію військового прилетіла ворожа міна. Внаслідок вибуху Денис втратив руку та ногу. Військовий має високу ампутацію, а тому єдиний вихід для нього це – остеоінтеграція. Коли в кістку вживлюють титановий імплант, на який встановлюють протез. Такий йому вже зробили на руці. І зараз він чекає на встановлення імпланта в нижню кінцівку.

Денис Готелінський

Готується до операції з остеоінтеграції і військовий Михайло Собко. Вже пів року він намагається опанувати протези. За цей час зрозумів - традиційний спосіб протезування йому не підходить. Михайло - боєць бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра". Сам з Херсона. До війни був фермером. Два місяці перебував в окупації. Зміг виїхати і одразу пішов служити. Брав участь у звільнені рідного міста. Поранення отримав на Харківщині. Його автомобіль підірвався на протитанковій міні. Михайло втратив обидві ноги та праве око. Військовий мріє якнайшвидше повернутися на службу. Впевнений - остеоінтеграція допоможе у цьому, адже цей вид протезування свого часу розробляли у США спеціально для військових, аби вони продовжували службу після важких поранень.

Михайло Собко

Головна перевага остеоінтеграційного протезування це відсутність так званої куксоприймальної гільзи, яка надягається на ампутовану кінцівку і яку часто доводиться переробляти через постійні зміни кукси пацієнта. Замість цього в кістку вживлюється титановий імплант-фіксатор.

Раніше такі операції проводили в два етапи і це розтягувалось мінімум на пів року. Вже наступного тижня в Україну приїжджає австралійський професор ортопедичної хірургії - Муньєд Аль Мудеріс. Він розробив одноетапний метод остеоінтеграції після якого вже наступного дня його пацієнти буквально встають на ноги. Він безкоштовно проведе 10 операцій 8 українським військовим та навчить методу наших хірургів. Проте один титановий імплант коштує 1 млн гривень. А тому "Титанові" організували збір 15 млн гривень на імпланти для поранених.

Окрім Дениса та Михайла на операцію за методикою доктора Аль Мудеріса чекає і Руслан Гурський з Києва. Він добровільно пішов захищати країну у перші дні війни. Спочатку був водієм "Граду" у 95 бригаді, пізніше став керувати безпілотниками. Воював на Курщині, де у жовтні минулого року отримав кульове поранення в ногу. ЇЇ довелось ампутувати. Наразі він ходить на звичайному протезі. Але через високу ампутацію той постійно муляє та не дає рухатись повноцінно. Денис пройшов всі необхідні медичні дослідження і вже готовий до операції. Радіє що буде одним з першопроходців нового метода австралійця.

"Мене на роботі чекають, я хочу продовжити свою кар'єру в офісі своїми чудовими колегами, мені потрібно все-таки бути на роботі, ну, навіть, можливо, не 8 годин, хоч 7. На класичному, на жаль, я цього не зможу зробити", - каже він.

На сьогодні приблизно 10% ветеранів потребують складних методів протезування, таких як остеоінтеграція. Це понад 8 тисяч колишніх та діючих військових. Наразі чиновники спільно із лікарями та протезистами розробляють відповідні протоколи аби імпланти для остеоінтеграції фінансувались державним коштом. А поки що "Титанові" змушені збирати гроші на ці імпланти самотужки. До зборів можете долучитись і ви.

Задонатити можна за QR-кодом

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