Весна у розквіті: чим потішить українців початок квітня

Весна у розквіті / © ТСН

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Перший день квітня! Для когось — день жартів чи то брехні, а ось яким буде цей день на градуснику, та чого взагалі українцям очікувати від квітня та чи може посипатися сніг — в ексклюзиві TSN.UA.

Березень тримав нас на температурних гойдалках, проте квітень вже буде куди теплішим. По всій Україні загалом буде тепло, а також збільшиться кількість сонячних днів. Про це на meteoprog розказав синоптик Ігор Кібальчич.

За даними синоптика, у другий весняний місяць очікується суттєве підвищення температури повітря. У квітні продовжиться стійка тенденція підвищення температури повітря, яка буде ще більш вираженою, ніж у березні.

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За словами Кібальчича, по всій Європі температура прогнозується досить високою, порівняно з багаторічними кліматичними показниками. Максимальні відхилення від норми очікуються у східній та північно-східній Європі. У гірських регіонах, таких як Альпи та Карпати, температура відповідатиме кліматичній нормі, тому тут ще збережеться сніговий покрив у достатній кількості.

На території України квітень очікується в цілому теплішим за середні багаторічні показники, проте перевищення норми буде не таким значним, як це було у березні, і становитиме приблизно +1,5…+2,7 °С порівняно з нормою.

Також, за словами Кібальчича, прискоряться процеси вегетації всіх видів рослин, тому у разі короткочасних вторгнень холоду вже є сенс говорити не про морози, а про заморозки – тобто зниження температури повітря нижче 0 °С на тлі додатної середньодобової температури.

Опади, за прогнозом синоптика, розподіляться нерівномірно. І все ж таки, загальна кількість опадів за місяць відповідатиме кліматичній нормі, на Лівобережжі країни може перевищити норму на 20 – 50 %.

За даними Ігоря Кібальчича, імовірність снігу протягом усього квітня оцінюється як досить низька на рівнинній місцевості, проте у Карпатах він періодично спостерігатиметься, що для цього регіону є нормою.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що у квітні середня місячна температура повітря в Україні може бути вищою за норму на 1,5 – 2 градуси. Зокрема, передбачається +10 – +13 градусів, у гірських районах +6 – +9. Місячна кількість опадів очікуються в межах норми: 30 – 52 міліметри, у Карпатах подекуди 60 – 89 міліметрів.

Цікаво, що абсолютний мінімум температури, який фіксували у квітні за всю історію спостережень в Україні, сягає -6 – -16 градусів. У Карпатах Чернігівській, Сумській та Харківській областях навіть -17 – -22 градуси. На Львівщині й крайньому Півдні подекуди -3 – -5 градусів.

Абсолютний максимум +26 – +33 градуси, у гірських районах +21 – +22 градуси.

Нагадаємо, погода в Україні на Великдень, 20 квітня 2025 року, обіцяє бути досить комфортною, хоча з певними погодними нюансами. За тиждень до свята буде прохолодна погода.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРОГНОЗ СИНОПТИКІВ: чим потішить українців початок квітня?