Віддати Путіну Одесу, Херсон і Львів: у Верховному суді впіймали “щура”

Служба безпеки України повідомила про гучне затримання одного з високопосадовців Верховного суду України. Чоловік, який працював головою одного з департаментів Верховного суду, виявився зрадником і переконаним путіністом. Свого москвофільства той не цурався і відкрито розповідав усе знайомим.

Подарувати Одещину та Херсонщину Путіну, а далі дозволити росіянам захапати Львів — про ці скандальні заяви, а також деталі затримання одіозного зрадника розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Зрадник у Верховному суді

Топив за Путіна, закликав захопити Україну та вихваляв бойовиків ПВК “Вагнер”! Це лише крапля з усіх чеснот одіозного колаборанта, якого нарешті вдалося затримати Службі безпеки. Спецслужбовці чітко зафіксували і зібрали вичерпну доказову базу. Високопоставлений покидьок мріяв про прихід Путіна і встановлення кремлівського режиму у Києві. Ви тільки вслухайтесь!

Кликав Путіна у Київ, Херсон та Львів

І все це на високій посаді у Верховному суді України! Людина, що не визнає і не хоче нічого знати про Конституцію своєї батьківщини, працює у суді. Це в голові не вкладається! Демонструють в СБУ і запис інших розмов підозрюваного. Там він пропонує здати рашистам український південь, а також окупувати Львів, після чого дістатися й інших регіонів.

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Дивні “реліквії” колаборанта

Але найцікавіше працівники СБУ знайшли у цього зрадника вдома. Окрім паспортів РФ — звичайного і закордонного — на полицях своєї домашньої бібліотеки цей нелюд зберігав статтю “Об историческом единстве русских и украинцев”. Хто не пам’ятає, то це та божевільна писанина, яку Путін представив світові перед початком вторгнення РФ. Це в тій, де “Україну створив Лєнін”. Є в нього й речі, які доводять — він працював напряму на ФСБ чи ГРУ РФ.



“Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:

мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;

майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;

спеціальний технічний засіб незаконного стеження;

прокремлівську літературу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — повідомили в пресслужбі СБУ.

Добре, що цього покидька таки зловили. Якщо його вину доведуть, то просидить у в'язниці він добряче, але чи достатньо?

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