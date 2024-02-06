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Віддати Путіну Одесу, Херсон і Львів: у Верховному суді впіймали “щура”

Віддати Путіну Одесу, Херсон і Львів: у Верховному суді впіймали “щура”

СБУ викрила зрадника / Фото: ТСН.ua

Топив за Путіна, закликав захопити Україну та вихваляв бойовиків ПВК “Вагнер”.

Служба безпеки України повідомила про гучне затримання одного з високопосадовців Верховного суду України. Чоловік, який працював  головою одного з департаментів Верховного суду, виявився зрадником і переконаним путіністом. Свого москвофільства той не цурався і відкрито розповідав усе знайомим.

Подарувати Одещину та Херсонщину Путіну, а далі дозволити росіянам захапати Львів — про ці скандальні заяви, а також деталі затримання одіозного зрадника розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін. 

Зрадник у Верховному суді

Топив за Путіна, закликав захопити Україну та вихваляв бойовиків ПВК “Вагнер”! Це лише крапля з усіх чеснот одіозного колаборанта, якого нарешті вдалося затримати Службі безпеки. Спецслужбовці чітко зафіксували і зібрали вичерпну доказову базу. Високопоставлений покидьок мріяв про прихід Путіна і встановлення кремлівського режиму у Києві. Ви тільки вслухайтесь!

Кликав Путіна у Київ, Херсон та Львів

І все це на високій посаді у Верховному суді України! Людина, що не визнає і не хоче нічого знати про Конституцію своєї батьківщини, працює у суді. Це в голові не вкладається! Демонструють в СБУ і запис інших розмов підозрюваного. Там він пропонує здати рашистам український південь, а також окупувати Львів, після чого дістатися й інших регіонів. 

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Але найцікавіше працівники СБУ знайшли у цього зрадника вдома. Окрім паспортів  РФ — звичайного і закордонного — на полицях своєї домашньої бібліотеки цей нелюд зберігав статтю “Об историческом единстве русских и украинцев”. Хто не пам’ятає, то це та божевільна писанина, яку Путін представив світові перед початком вторгнення РФ. Це в тій, де “Україну створив Лєнін”. Є в нього й речі, які доводять — він працював напряму на ФСБ чи ГРУ РФ.

“Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:

  • мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;
  • майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;
  • спеціальний технічний засіб незаконного стеження;
  • прокремлівську літературу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — повідомили в пресслужбі СБУ. 

Добре, що цього покидька таки зловили. Якщо його вину доведуть, то просидить у в'язниці він добряче, але чи достатньо? 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Віддати Путіну Одесу, Херсон і Львів! СКАНДАЛ! У Верховному суді впіймали ЩУРА!

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