Отдать Путину Одессу, Херсон и Львов: в Верховном суде поймали "крысу"

Топил за Путина, призвал захватить Украину и восхвалял боевиков ЧВК "Вагнер".
Служба безопасности Украины сообщила о громком задержании одного из чиновников Верховного суда Украины. Мужчина, работавший главой одного из департаментов Верховного суда, оказался предателем и убежденным путинистом. Своего москвофильства тот не сторонился и открыто рассказывал все знакомым.
Подарить Одесщину и Херсонщину Путину, а дальше разрешить россиянам захватить Львов — об этих скандальных заявлениях, а также о деталях задержания одиозного предателя рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.
Предатель в Верховном суде
Топил за Путина, призвал захватить Украину и восхвалял боевиков ЧВК "Вагнер"! Это лишь капля из всех добродетелей одиозного коллаборанта, которого, наконец, удалось задержать Службе безопасности. Спецслужащие четко зафиксировали и собрали исчерпывающую доказательную базу. Высокопоставленный подонок мечтал о приходе Путина и установлении кремлевского режима в Киеве. Вы только слушайте!
Звал Путина в Киев, Херсон и Львов
И все это на высоком посту в Верховном суде Украины! Человек, не признающий и не желающий ничего знать о Конституции своей родины, работает в суде. Это в голове не укладывается! Демонстрируют в СБУ и запись других разговоров подозреваемого. Там он предлагает сдать рашистам украинский юг, а также оккупировать Львов, после чего добраться до других регионов.
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Странные "реликвии" коллаборанта
Но самое интересное работники СБУ нашли у этого предателя дома. Кроме паспортов РФ — обычного и зарубежного — на полках своей домашней библиотеки этот изверг хранил статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Кто не помнит, это та сумасшедшая писанина, которую Путин представил миру перед началом вторжения РФ. Это в той, где "Украину создал Ленин". Есть у него и доказывающие — он работал напрямую на ФСБ или ГРУ РФ.
“В ходе обысков по месту жительства злоумышленника обнаружено:
- мобильные телефоны и компьютеры с поличным;
- почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;
- специальное техническое средство незаконной слежки;
- прокремлевскую литературу.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества”, — сообщили в пресс-службе СБУ.
Хорошо, что этого подонка поймали. Если его вину докажут, то просидит в тюрьме он изрядно, но достаточно ли?
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