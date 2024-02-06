Отдать Путину Одессу, Херсон и Львов: в Верховном суде поймали "крысу"

Служба безопасности Украины сообщила о громком задержании одного из чиновников Верховного суда Украины. Мужчина, работавший главой одного из департаментов Верховного суда, оказался предателем и убежденным путинистом. Своего москвофильства тот не сторонился и открыто рассказывал все знакомым.

Подарить Одесщину и Херсонщину Путину, а дальше разрешить россиянам захватить Львов — об этих скандальных заявлениях, а также о деталях задержания одиозного предателя рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Предатель в Верховном суде

Топил за Путина, призвал захватить Украину и восхвалял боевиков ЧВК "Вагнер"! Это лишь капля из всех добродетелей одиозного коллаборанта, которого, наконец, удалось задержать Службе безопасности. Спецслужащие четко зафиксировали и собрали исчерпывающую доказательную базу. Высокопоставленный подонок мечтал о приходе Путина и установлении кремлевского режима в Киеве. Вы только слушайте!

Звал Путина в Киев, Херсон и Львов

И все это на высоком посту в Верховном суде Украины! Человек, не признающий и не желающий ничего знать о Конституции своей родины, работает в суде. Это в голове не укладывается! Демонстрируют в СБУ и запись других разговоров подозреваемого. Там он предлагает сдать рашистам украинский юг, а также оккупировать Львов, после чего добраться до других регионов.

Читайте ведущие новости дня:

Странные "реликвии" коллаборанта

Но самое интересное работники СБУ нашли у этого предателя дома. Кроме паспортов РФ — обычного и зарубежного — на полках своей домашней библиотеки этот изверг хранил статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Кто не помнит, это та сумасшедшая писанина, которую Путин представил миру перед началом вторжения РФ. Это в той, где "Украину создал Ленин". Есть у него и доказывающие — он работал напрямую на ФСБ или ГРУ РФ.



“В ходе обысков по месту жительства злоумышленника обнаружено:

мобильные телефоны и компьютеры с поличным;

почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;

специальное техническое средство незаконной слежки;

прокремлевскую литературу.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества”, — сообщили в пресс-службе СБУ.

Хорошо, что этого подонка поймали. Если его вину докажут, то просидит в тюрьме он изрядно, но достаточно ли?

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Отдать Путину Одессу, Херсон и Львов! СКАНДАЛ! В Верховном суде поймали Крысу!

Читайте также: