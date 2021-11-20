"Віковий ценз": як сиве волосся і зрілий вік перетворюються у прибутковий бізнес

Все більше літніх українців із задоволенням опановують нові професії та живуть насиченим життям.
Поміняти професію чи сісти за парту після 50-ти - потроху стає нормою для українців. А сиве волосся і зрілий вік - родзинкою.
Про те, як подібні історії змінюють окреме життя й суспільство загалом - йдеться в рамках спецпроєкту "Віковий ценз" в сюжеті ТСН.
Олені - 70 років і вона студентка університету.
"Мені й досі деякі кажуть: "Навіщо воно тобі потрібне? Навіщо?", - розповідає жінкає
Проте вона добре розуміє - заради чого біжить.
"Пишаємося тим, що ми - студенти. Це життя продовжує. Це цікаве життя, інше життя. З університету повертаємось і всім задоволені", - говорить вона.
"Університет третього віку" приймає на навчання з пенсійним посвідченням усіх охочих безкоштовно. Абітурієнтів щороку більшає. Тут переконані - потроху суспільство стає відкритішим до старшого покоління.
"Десять років тому вони соромилися виходити в люди. Соромилися зайти до кафе, соромилися їхати за кордон. А зараз я бачу, з яким бажанням вони приходять. Тому – ласкаво просимо", - говорить ректорка Жанна Саврилова.
Студентка ж Олена каже, опанувала тут не лише цифрову грамотність - дещо більше.
"Нас навчили жити своїм життям. Не чужим, а своїм особистим.
Світлані - 56 років. Вона теж не з тих, хто всидить на місці. Тримає себе у бездоганній формі заради нової професії. Вона - модель.
У цей бізнес пішла не рано, не пізно - саме після п’ятдесяти. І ось вона вже у рекламі та разом з дизайнером Яном Степаненком підкорює подіум.
Запрошення на зйомки посипались, коли повністю прийняла себе, якою є - зрілою і з сивим волоссям.
"Я вирішила - коли мені виповниться 50 я перестану фарбуватися. Мені було важко це зробити, але я стала такою, якою я хотіла. Мене почали помічати, я стала не така, як всі. В мене з’явилась моя особистість. Ламаємо стереотипи", - говорить вона.
Сусанні - 71 один рік. Ламати стереотипи - це також і про неї. Колишня інженерка авіазаводу стала моделлю три роки тому. Успіх в новій сфері навчив її не звертати увагу на критику знайомих.
"Потрібно жити зараз", - переконана вона.
Своєю чергою керівниця "Агенції дорослих моделей" Станіслава каже - попит на моделей 50+ зростає. Однак, за межами креативних індустрій людей цього віку дискримінують набагато частіше. Відчула це, коли шукала роботу для своєї матері.
"Уперше в житті я настільки відчула цей ефект, коли людина стає цифрою. Коли у телефонній розмові ти називаєш цифру свого віку – ти перестаєш існувати для роботодавців. Оце страшно", - обурюється жінка.
Детальніше дивіться у сюжеті:
Читайте також:
- Ейджизм по-українськи: як дискримінують занадто молодих і дорослих через віковий ценз
- Віковий ценз: чому сірий колір прискорює старіння, а барвистий одяг лікує
- "Віковий ценз": чому IT-компанії усе частіше приглядаються до кандидатів віком за 50
- "Віковий ценз": як молоді фахівці в Україні долають недовіру суспільства