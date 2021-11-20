"Віковий ценз": як сиве волосся і зрілий вік перетворюються у прибутковий бізнес

"Віковий ценз": як сиве волосся і зрілий вік перетворюються у прибутковий бізнес

Все більше літніх українців із задоволенням опановують нові професії та живуть насиченим життям.

Поміняти професію чи сісти за парту після 50-ти - потроху стає нормою для українців. А сиве волосся і зрілий вік - родзинкою.

Про те, як подібні історії змінюють окреме життя й суспільство загалом - йдеться в рамках спецпроєкту "Віковий ценз" в сюжеті ТСН.

Олені - 70 років і вона студентка університету.

"Мені й досі деякі кажуть: "Навіщо воно тобі потрібне? Навіщо?", - розповідає жінкає

Проте вона добре розуміє - заради чого біжить.

"Пишаємося тим, що ми - студенти. Це життя продовжує. Це цікаве життя, інше життя. З університету повертаємось і всім задоволені", - говорить вона.

"Університет третього віку" приймає на навчання з пенсійним посвідченням усіх охочих безкоштовно. Абітурієнтів щороку більшає. Тут переконані - потроху суспільство стає відкритішим до старшого покоління.

"Десять років тому вони соромилися виходити в люди. Соромилися зайти до кафе, соромилися їхати за кордон. А зараз я бачу, з яким бажанням вони приходять. Тому – ласкаво просимо", - говорить ректорка Жанна Саврилова.

Студентка ж Олена каже, опанувала тут не лише цифрову грамотність - дещо більше.

"Нас навчили жити своїм життям. Не чужим, а своїм особистим.

Світлані - 56 років. Вона теж не з тих, хто всидить на місці. Тримає себе у бездоганній формі заради нової професії. Вона - модель.

У цей бізнес пішла не рано, не пізно - саме після п’ятдесяти. І ось вона вже у рекламі та разом з дизайнером Яном Степаненком підкорює подіум.

Запрошення на зйомки посипались, коли повністю прийняла себе, якою є - зрілою і з сивим волоссям.

"Я вирішила - коли мені виповниться 50 я перестану фарбуватися. Мені було важко це зробити, але я стала такою, якою я хотіла. Мене почали помічати, я стала не така, як всі. В мене з’явилась моя особистість. Ламаємо стереотипи", - говорить вона.

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Сусанні - 71 один рік. Ламати стереотипи - це також і про неї. Колишня інженерка авіазаводу стала моделлю три роки тому. Успіх в новій сфері навчив її не звертати увагу на критику знайомих.

"Потрібно жити зараз", - переконана вона.

Своєю чергою керівниця "Агенції дорослих моделей" Станіслава каже - попит на моделей 50+ зростає. Однак, за межами креативних індустрій людей цього віку дискримінують набагато частіше. Відчула це, коли шукала роботу для своєї матері.

"Уперше в житті я настільки відчула цей ефект, коли людина стає цифрою. Коли у телефонній розмові ти називаєш цифру свого віку – ти перестаєш існувати для роботодавців. Оце страшно", - обурюється жінка.

Детальніше дивіться у сюжеті:

"Віковий ценз" | як перетворити сиве волосся і зрілий вік на родзинку

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