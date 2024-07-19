Війна “провокує” рак: Богомолець попередила про незворотні наслідки

Лікарка каже, що сьогодні потрібно бути дуже уважними до свого здоровʼя.

Несприятливі умови, високий рівень стресу під час війни та коронавірус призводять до того, що зростає кількість випадків онкологічних захворювань.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповіла заслужена лікарка України, докторка медичних наук, професорка Ольга Богомолець.

Тому, за її словами, людям сьогодні потрібно бути дуже обережними та уважними до свого здоровʼя.

“Неможливість людей вчасно дістатися до лікарні, глибока депресія, в якій сьогодні живе весь український народ… Ми звикли жити в рівні стресу. Ми вважаємо нормою зранку відкрити та прочитати, куди прилетіло. Коли тривога, деякі вже не встають і нікуди не йдуть, бо люди втомились від рівня адреналіну, який зашкалює. Як наслідок, йде загальне падіння імунітету. Як наслідок падіння імунітету, йде зростання онкології”, — каже Ольга Богомолець.

Лікарка пояснила, що імунна система людини є “контролером” для виникнення онкології.

“Зараз більше запущених кейсів, більше в нас зараз звернень. І ще один фактор, мало про це говорять, але… Ми, на жаль, довели вплив ковіду на зростання онкології, раків шкіри і меланоми. Тобто ковід як вірус вплинув на імунну систему, ослабив і дав можливість, щоб розвивалась онкологія. Тому несприятливі умови, високий рівень стресу, ковід призводять до того, що зростає онкологія”, — розповіла Ольга Богомолець.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повну версію інтерв’ю Богомолець: війна провокує рак, українцям залишилося 60 років, і чому ми обираємо не тих президентів

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