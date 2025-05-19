Війна в Україні: як 25-річна "Афіна" командує розрахунком артилеристів на фронті

Військова "Афіна" / © ТСН

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25-річна дівчина командує розрахунком важкої гармати на Запоріжжі. А в підпорядкуванні — чоловіки, віком за 40. Утім попри вік цей розрахунок вправно нищить противника і працює щодоби у полях на Запорізькому напрямку.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

На Запоріжжі воює старенька радянська гармата і дуже молодий командир розрахунку. Це — Марія на позивний «Афіна».

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«Афіні» 25 років, а чоловікам, якими командує — за 40. Однак різниця у віці не стає на заваді. Розрахунок воює дружньо, Марію слухають.

Марія родом зі Слов’янська. Дитиною побачила що таке «русскій мір» і окупація. Вона не зламалася. Пройшла вишкіл у добровольців, навчилась керувати дронами, але врешті опинилася в артилерії.



«Коли там питають: чому вирішила, яка причина… Ну яка причина — країна, твоя мати, в біді, що має робити дитина — захистити. У думках не було іншого вибору», — каже «Афіна».

«Афіна» / © ТСН

5-тонна гармата вивірена за координатами і готова до роботи. Десь на напрямку ворожа піхота знову суне і зупиняти її потрібно вже й чимось важким на кшталт 152-го калібру. «Йосік» наводиться на ціль. Колишній будівельник з Київщини — тепер навідник. Військового досвіду не мав і гармашем до війни ніколи не був.

«Афіна» командує «до бою» — і чоловічий мурашник вже у роботі. Хтось несе снаряд, інший забиває у ствол, а третій смикає за шнур.

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«Хочу дожити до перемоги, побачити результат свого вкладеного часу і прожитого життя», — каже «Афіна».

«Кабани» — так називають великий калібр — летять у поля. Старенька гармата у руках чоловіків під жіночим командуванням слухняна і влучна. Сітки натягують над гарматою. Швидко маскують і готують про всяк нові набої. Розрахунок ховається, бо противник у відповідь починає гатити, перекопуючи посадки і шукаючи дівчину — артилеристку «Афіну» і її воїнів. Нехай вже немолодих, але вправних.

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