Знищення театру у Маріуполі й промова Зеленського перед конгресом США: як світові ЗМІ висвітлюють війну в Україні

Знищення театру у Маріуполі й промова Зеленського перед конгресом США: як світові ЗМІ висвітлюють війну в Україні

Росія 16 березня знищила театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей, які через війну втратили дах над головою.

Росія напала на Україну в ніч проти 24 лютого і вже 22 дні продовжує збройну агресію, вбиваючи мирних людей і знищуючи інфраструктуру. Нині увага світу прикута до України, про яку говорять в куточках різних країн. Світові лідери засуджують президента країни-агресорки Володимира Путіна за кровопролиття і вимагають припинити війну.

Нині світова преса у своїх матеріалах чільне місце надає подіям в Україні. Провідні іноземні ЗМІ 17 березня з перших шпальт своїх сторінок розповідають про виступ президента України Володимира Зеленського перед двома палатами Конгресу 16 березня, а також про цинічний і варварський напад РФ на театр у Маріуполі, в якому переховувалися сотні людей.

The Wall Street Journal

Так, газета The Wall Street Journal матеріал про учорашній емоційний виступ Зеленського назвала: "Зеленський згадує події 11 вересня та Перл-Харбор, закликаючи законодавців надати більше зброї Україні". У статті йдеться про те, як президент України Володимир Зеленський звернувся із особистим проханням до законодавців і президента Байдена розширити та прискорити поставки зброї до України. Також у матеріалі нагадали й рішення президента США, який повідомив про надання Україні додаткової зброї, а також навели позицію країни-агресорки, яка критикує дії Штатів.

Наступним матеріалом є стаття із заголовком: "Відхід західних компаній із Росії знаменує кінець епохи". У матеріалі йдеться про призупинення діяльності низки брендів та компаній у РФ за її напад на Україну. Росіянин, який є один із героїв матеріалу газети, сказав, що вихід західного бізнесу схожий на повернення "до кам’яного віку".

Загалом же ця стаття містить кілька коментарів росіян, які критикують санкції США, прямо кажуть, що "в Росії ніхто не робить нормальних кросівок (мається на увазі виробники. - ред.), а також розповідають, що витратили останні кошти на м’ясні консерви і цукор. Утім, переважна більшість російських респондентів заявила, що, мовляв, зможе звикнути жити без товарів, які пішли з ринку РФ.

Далі майорить стаття " Українське місто завдає Росії один із найрішучіших воєнних розгромів", у якій йдеться про те, як у дводенній битві під Вознесенськом, деталі якої тільки зараз з’являються, місцеві добровольці та військові дали відсіч загарбникам, які втекли, залишивши після себе обладунки та загиблих воїнів.

Зазначається, що с удячи зі знищеної та покинутої броні, українські війська, до складу яких входили місцеві добровольці та професійні військові, 2 та 3 березня ліквідували більшу частину російської батальйонної тактичної групи.

Крім того, у переліку останніх популярних матеріалів The Wall Street Journal стаття про те, що "Україна починає контрнаступ, щоб вибити росіян із Києва та ключових міст".

The New York Times

На сайті The New York Times запустили лайв щодо війни в Україні. Сьогоднішній матеріал має назву: "Росія вбиває цивільних, коли війна наближається до четвертого тижня".

Далі йдуть наступні матеріали з такими заголовками:

"Мирні переговори між Україною та Росією мають продовжитися" - за словами чиновників, театр у Маріуполі, в якому перебували сотні людей, у тому числі діти, був зруйнований, а доля тих, хто перебував, невідома. Президент Байден, який пообіцяв надати Україні додаткову військову допомогу на мільйони, назвав президента Володимира Путіна "воєнним злочинцем". США додають "дрони-камікадзе" як більше зброї в Україну - союзники НАТО зосереджені на забезпеченні Києва високотехнологічною оборонною зброєю, яку легко використовувати та переміщувати. Сполучені Штати застерігали Москву від «будь-якого рішення Росії застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні». Аналіз: російські заяви наштовхнули деяких на думку, що Москва розглядає ядерний обмін як життєздатну стратегію. Володимир Путін назвав прозахідно налаштованих росіян "зрадниками", сигналізуючи про більш жорсткі репресії в країні.

Крім того, у правому куті видання розмістило мапу районів активних бойових дій в Україні, додавши до неї заяву президента Володимира Зеленського:

"Я закликаю вас зробити більше": президент Володимир Зеленський, виступаючи перед Конгресом, попросив про зброю та заборону польотів.

The Times

У матеріалах газети The Times основна увага приділена війні в Україні. Журналісти публікують такі матеріали:

" Третя світова війна, можливо, вже почалася", – попереджає Зеленський

Сотні людей опинилися у пастці після удару Росії по Маріупольському театру

Зухвалі українські засідки зупиняють військову машину Росії

"Війна в Україні: немає часу перевіряти будинки біженців", вважає міністр у справах біженців лорд Харрінгтон з Уотфорда

The Washington Post

The Washington Post присвятила темі війни головну сторінку онлайн-газети, де в режимі реального часу публікує найважливіші новини щодо нападу Росії на Україну.

Зокрема, великими чорними літерами посередині шпальти видніється заголовок " Різанина й розруха в двох українських містах".

The Washington Post

Далі видніються такі заголовки новин і оглядів:

США обіцяють, що Росія понесе відповідальність

Перевершена у військовій могутності Україна досягла успіху в інформаційній війні

ВООЗ фіксує щонайменше 43 напади на медичні заклади та пацієнтів в Україні

"Доля сотень людей із розбомбованого театру поки що невідома", - українські чиновники

Байден назвав Путіна "воєнним злочинцем"

Оскільки з України тікають переважно жінки та діти, європейська влада побоюється сплеску торгівлі людьми

Оскільки дипломати натякають на прогрес у переговорах, Пентагон попереджає про потенційне збільшення російських військ

Крім того, не оминули журналісти The Washington Post і виступу Зеленського перед Конгресом, викривають російські пропагандистські витівки, водночас публікуючи статтю, як росіянам, яким закрили доступ до популярних соцмереж і ЗМІ, дивитися західні новини, щоб зрозуміти війну.

The Independent

Журналісти газети The Independent на чільне місце 17 березня поставили матеріал про варварське знищення Чернігова росіянами, назвавши матеріал "Велика Британія стверджує, що російські війська «зупинилися на всіх фронтах» після того, як за один день у Чернігові загинули 53 особи". Серед інших останніх матеріалів видання:

Путін зробив страшне попередження західним "зрадникам"

На супутниковому знімку зображено попередження на доріжці біля розбомбованого українського театру

Наскільки ймовірно, що Росія здійснить ядерну атаку?

Захоплення Путіним літака є "наймасштабнішим знищенням цивільного флоту"

Дрон показує, як російський танк підривається, українська армія каже: "Гра з російськими окупантами"

Financial Times

Щоденна британська газета міжнародних фінансових кіл Financial Times, пишучи про теракту РФ у театрі Маріуполя, навела також слова Байдена, який звинуватив Путіна у військових злочинах. Загалом інші матеріали також стосуються попередження Зеленського про те, що "Європа стоїть перед "новою стіною", наслідків санкцій у Росії і того, як росіяни спустошують полиці та гаманці.

Financial Times

The Guardian

Видання The Guardian присвятило російській атаці на театр у Маріуполі щонайменше чотири матеріали. Також розповідається, як жителі українського села знайшли своєрідний притулок у Миколаєві. Крім того, є окремий матеріал із поясненням усього, що відбувається протягом 22 дня нападу РФ на Україну.

theguardian.com

У статтях про атаку на театр журналісти пишуть, що Маріуполь вже кілька днів переживає гуманітарну катастрофу, а Росія продовжила напади на нього та інші українські міста в середу, незважаючи на те, що сторони продовжують зусилля на мирних переговорах щодо припинення бойових дій.

Крім того, видання опублікувало с упутникову фотографію, зроблену 14 березня, на якій видно слово "діти" великим російським шрифтом, намальованим на землі біля будівлі театру з червоним дахом.