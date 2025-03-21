Яким буде шлях України до миру: експерт назвав можливі сценарії війни

Все залежить від поведінки Трампа і може затягнутися на десятиліття.

Війна в Україні триває, незважаючи на обіцянки США посадити за стіл переговорів Путіна та досягти зупинення бойових дій, хоча б на 30 діб.

ТСН.ua з’ясовував, якими можуть бути подальші сценарії війни.

Етапи, які треба пройти до миру

На думку військового експерта Ігоря Романенка, один з сценаріїв війни – вона буде продовжуватися у тому вигляді, як відбувається зараз, з активним веденням бойових дій. Інший варіант – вихід на перемир’я.

"Шлях до миру довгий та складний. Передусім, нам треба досягнути зупинення бойових дій, потім перемир’я, і лише тоді є шанс для миру. Про нього можуть свідчити документи, які підписані на базі міжнародного законодавства між Україною та РФ. На поточний час це неможливо, тому що мир може настати, коли ми повернемо всі окуповані землі. Тож все це може затягнутися на десятиліття. Нприклад, між Росією та Японією мирний договір залишається не підписаним від 1945 року", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Невдала спроба для Трампа

Зараз Україна, США та РФ мають визначитися з початковою стадією переговорного процесу – припинення бойових дій.

"Україна пропонувала почати з більш простішого варіанту – зупинення бойових дій у повітрі та на морі. Але Дональд Трамп вирішив домовитись з Путіним про повну зупинку бойових дій. Спроба виявилася невдалою. Важелі, які безумовно є у США наштовхнулися на позицію Путіна, який не бажає миру. Все, що поки досягнуто на словах – це заборона нанесення повітряних ударів по енергетичних об’єктах. Бо, передусім, це вигідно Путіну", – каже експерт.

Та підкреслює, що в України збільшилися спроможності, і ми б’ємо дронами за три тисячі кілометрів по військових об’єктах ворога, а також достаємо російські НПЗ навіть за тисячу кілометрів "Довгими Нептунами". Звісно, що Путіну таке не подобається.

Головна ціль – зупинити противника

Ігор Романенко додає, що поки всі домовленості усні і не мають ніякої ваги, тим більше обіцянки з уст російського диктатора. Тому війна, ймовірно, продовжуватиметься у тому ж режимі.

"Зараз триває боротьба за те, щоб через зупинення ведення бойових дій, вийти на перемир’я, але Путін по-справжньому цим не буде займатися до тих пір, поки Сили оборони України не зупинять просування збройних сил РФ. Путін розуміє лише мову сили, а решта – це вистава, яку він розігрує, а Трамп йому в цьому підігрує", – розповідає військовий експерт.

Запорука миру – сильна армія

За словами Ігоря Романенка, війна може тривати ще довго, допоки не будуть вирішені усі питання з перемир’ям.

"Перемир’я – це ще не мир. Навіть якщо воно буде досягнуто, Путін може його зруйнувати у потрібний йому момент. Ми це вже проходили у 2014 році на підставі Мінських угод, тому гарантії мають бути більш вагомі. У будь-якому випадку, Україні треба зосереджуватися на підвищені власного військового потенціалу – займатися озброєнням, технікою та боєприпасами. Робити це спільно зі справжніми союзниками, а не вдаваними. І вирішувати питання з укомплектуванням наших частин та підрозділів", – підкреслює генерал-лейтенант.

Переговори з формальним статусом

Щодо майбутніх переговорів, то експерт каже, що процес зрушив з місця, поки на рівні формальних домовленостей.

"Путін відверто збрехав Трампу про зупинку повітряних атак на енергетичні об’єкти, вони продовжуються і їх відчуває вся Україна. Ми теж відповідаємо Путіну – ударами по військових об’єктах в Криму та по аеродрому у Енгельсі. Після Путіна, Трамп поспілкувався з Зеленським, є певні напрацювання, які потрібно нарощувати, щоб врешті вийти на зупинення бойових дій на 30 днів. Для того щоб це сталося, потрібно провести зустрічі між росіянами та американцями, вони заплановані на березень, а також між українцями та американцями. Від того, як пройдуть перемовини, залежать всі подальші кроки", – зазначає Ігор Романенко.

Економіка Росії марніє

Військовий експерт підкреслює, що з економікою Росії не все гаразд, хоч вона, на відміну від України, переведена на військові рейки.

"Війна поступово виснажує Росію, а також є ефект від запроваджених санкцій і було б добре їх посилити. За прогнозами західних експертів, російська економіка не витримає ведення широкомасштабної війни більше 1-2 років. Але тут все залежить від одного "але". Якщо Дональд Трамп дасть слабину, і почне знімати санкції, то це допоможе Росії швидко оговтатися від вже наявних проблем", – зазначає військовий експерт.

Чому Трамп тисне на Україну

На думку Ігоря Романенка, Трамп надто сильно зачарований Путіним і може погодитися на послаблення або зняття санкцій. А це матиме величезний вплив на подальший перебіг війни.

"Трамп вже пішов назустріч Путіну під час телефонної розмови. Він фактично витягнув російського диктатора з забуття та знову поставив під софіти світових ЗМІ. Окрім того, президент США тисне на Росію лише на словах, а реальний тиск спрямовує на Україну – у вигляді зупинення військової допомоги та розвідданих. Можливо, для такої поведінки у лідера США і є об’єктивні причини, але помітно, що представників його команди вже повчають, хоче того президент чи ні. Та й сам він вимушений корегувати лінію поведінки, бо вона занадто деструктивна для США та породжує у світі антиамериканські настрої", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав про розмову Трампа з Путіним: навіщо Росії продовження війни і до чого тут "мокра курка".

ТСН.Тиждень з Аллою Мазур 16 березня. Переговори про перемир'я! Хвороби Путіна! Удари по РФ!

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