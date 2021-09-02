"Допомогти Україні припинити війну": Єрмак розповів про можливу участь США в переговорах "нормандського формату"

Перемовини можуть статися, якщо на це буде погодження всіх сторін.

США готові брати участь у переговорах, аби допомогти Україні завершити війну на Донбасі.

Про це 2 вересня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він нині перебуває в США, куди з робочим візитом полетів глава держави Володимир Зеленський.

"Всі перемовини - вони можуть статися, коли є погодження на це всіх сторін. Можу тільки вам сказати, що Сполучені Штати готові - і вони підтвердили це - брати участь і зробити все, що можливо від них, для того, щоб допомогти Україні припинити війну і забезпечити дійсно систему стійкої безпеки для нашої країни", - сказав Єрмак, відповідаючи на запитання про можливе приєднання США до переговорів у "нормандському форматі", в якому нині беруть участь Україна, Росія, Німеччина та Франція.

Єрмак уточнив, що "заміна мінського формату чи відмова від мінського формату - це питання не розглядалося" під час робочого візиту української делегації до США.

Нагадаємо, 1 вересня Володимир Зеленський нарешті зустрівся з президентом США Джо Байденом. Переговори тривали дві години замість запланованих 45 хвилин. Для порівняння, зустріч Байдена з новим прем’єром Ізраїлю Нафталі Беннетом тривала 40 хвилин, що в умовах афганської кризи Тель-Авів назвав справжнім успіхом.

"Не тільки на словах, а вже і на ділі" – Єрмак про готовність США допомогти Україні

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