Знищення Керченського мосту: Тарас Чмут відповів, як це змінить війну в Україні

Крим — це, напевне, головна точка прикладання зусиль для України в цій війні на сьогодні. По-перше, він український і ми необмежені в реалізації будь-якого мілітарного потенціалу на окупованій території.

Про це розповів директор фонду “Повернись живим” Тарас Чмут в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

“І, здається, ніхто з партнерів немає тут ніяких сумнівів, заперечень чи якихось знаків питання. По-друге, Крим — це ідеологічно символічне місце для Росії. І в її історії, для її режиму, для її пропаганди, для цієї бульбашки, в якій вони існують. І кожен удар — це не просто ікс знищених людей, ігрик знищеної техніки. Це удар по російській імперії, її амбіціям, її історії, її самовпевненості. І там три крапки можна продовжувати”, — каже Тарас Чмут.

За його словами, Керченський міст виконує важливу логістичну функцію.

“І з точки зору військового забезпечення, і з точки зору підтримання існування там окупаційної влади. Його знищення — це одна з стратегічних задач України на даному етапі війни, яка мала би суттєво вплинути на можливість забезпечення і групування військ, і, як я вже сказав, окупаційної адміністрації”, — розповів Тарас Чмут.

З отриманням далекобійної зброї, за його словами українська армія може тривати міст під вогневим контролем.

“Не постійним, але можемо отримати ту залізницю, яку вони намагаються будувати по Приазов'ю: Донецька область, Запорізька область, Херсонська область, до Криму. Плюс аеродроми значна частина, якщо не більшість, перебувають в зоні вогневого ураження. Море фактично для росіян обмежене, і воно не знаходиться під постійним вогневим контролем. Тут тільки північно-західна частина. Але при цьому, за рахунок морських дронів, ми можемо наносити дуже ефективні точкові удари по плавзасобах. Це унеможливлює постійну морську комунікацію.Відповідно, в якийсь момент Крим може стати як правобережжя Херсонщини, коли росіян не вийдуть. Їм буде дуже важко. Бо логістика. Бо літаки збиваються, знищуються на аеродромах. Бо літаками ви багато всього не забезпечите.

Бо морем ви багато всього не забезпечите. Бо сушою ви багато не забезпечите. Це буде проблемою. І це дуже гарна точка для нас, куди ми маємо прикладати зусиль”, — розповів Тарас Чмут.

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