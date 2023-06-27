"Золота" бруківка у центрі Києва: людей обурив масштабний ремонт під час війни

У Києві триває ремонт бруківки на вулиці Богдана Хмельницького. У соціальних мережах її вже прозвали "золотою".

Українці пишуть, що ремонт бруківки коштує 300 мільйонів гривень, інші переконують, що він обійдеться у 8 мільйонів доларів.

Мовляв, за ці гроші можна було б купити 1600 автомобілів для фронту. Інші обурюються, що під час війни дорожні служби просто знищують історичну бруківку.

Скільки насправді коштує заміна бруківки на вулиці Богдана Хмельницького і скільки триватиме ремонт, дізнавався сайт ТСН.ua.

Зараз рух транспорту по вулиці Богдана Хмельницького обмежений – від Хрещатику до Володимирської. Вільні для проїзду лише дві смуги, тому тут величезні корки.

У скільки обійдеться ремонт?

Як розповіли нам в комунальній корпорації "Київавтодор", на вулиці Богдана Хмельницького були виявлені просідання бруківки та виникли колії, які утворилася від надмірної експлуатації бруківки без ремонту – просіла основа вулиці під бруківкою.

З 50-х років минулого століття вулицю Богдана Хмельницького так масштабно ще не ремонтували.

"Вартість ремонту бруківки на вулиці Богдана Хмельницького – 12 мільйонів гривень. Все робиться власними силами, працюють робітники шляхоексплуатаційних дільниць. Навіть бордюри ми залишаємо вздовж дороги старі аби заощадити кошти. Витрати спрямовуються виключно на ремонт основи вулиці. А сума в 300 мільйонів гривень – це чиїсь фантазії", - пояснюють сайту ТСН.ua в КК "Київавтодор".

Бруківку ніхто не буде викидати

Зараз вся стара бруківка оглядається робітниками, а після очистки та калібровки, її повертають на мощення вулиці. Бракується лише окреме каміння, яке з явними дефектами.

"Головна ціль ремонту – заміна та укріплення основи вулиці, на якій лежить бруківка. Саме на це витрачаються основні кошти. Робітники вирівнюють основу вулиці, де були виявлені сильні просідання. Площа ремонтних робіт – 10 тисяч квадратних метрів – від вулиці Хрещатик до Володимирської. Робітники працюють без вихідних у декілька змін. На ділянці задіяно понад 70 працівників. Роботи плануємо завершити до кінця літа, але будемо старатися зроби все швидше", - запевняють нас в "Київавтодорі".

Новий пішохідний перехід біля метро "Театральна"

В рамках робіт на Богдана Хмельницького буде облаштовано 7 пішохідних переходів, їх викладуть з червоно-білої бруківки типу ФЕМ (фігурний елемент мощення).

На звичайній бруківці дуже погано тримається фарба, а на ФЕМі вона буде роками. До речі, більшість переходів в Києві вимощені саме ФЕМом, бо по них їздять автомобілі. Мощення не потрібно фарбувати декілька років, витрачаючи кошти на фарбу.

"На вулиці Богдана Хмельницького з’явиться новій пішохідний перехід. Він уже створюється біля станції метро "Театральна". Це буде дублюючий перехід над підземним переходом, по якому пішоходи зможуть зручно переходити дорогу в районі вулиці Євгена Чикаленка (колишня назва - Пушкінська). Також пішохідний перехід буде біля вулиці Терещенківська. Там роблять пониження, за новими нормам, щоб було зручно людям на колісних кріслах та батькам з дитячими візками. Також біля вулиці Терещенківська заплановано трішки змістити світлофор та зливостік, щоб облаштувати зручне пониження", - додають в комунальній корпорації.

Що відомо про бруківку на Хмельницького

В комунальній корпорації "Київавтодор" нас запевнили, що бруківка на вулиці Богдана Хмельницького не така вже й історична, як про це кажуть.

"Бруківка на вулиці Хмельницького була викладена у 1892 році. Вона там з’явилася разом з трамваєм, який почав того року возити пасажирів. Однак в 1934 році трамвай прибрали, а бруківка залишалася. Після Другої світової війни ця бруківка вже була не в кращому стані, адже середмістя Києва страждало від пожеж та бомбардувань. Тому в 50-х роках минулого століття, стару царську бруківку було замінено на радянську. До 1957 року вся бруківка була замінена", - розповіли нам в КК "Київавтодор".

Там додають, що за останні роки відремонтували чотири вулиці у Києві, на яких є бруківка:

Володимирський узвіз

Подільський узвіз

вулицю Грушевського

вулицю Шовковичну, на ній роботи ще тривають.

Нагадаємо, у Києві знищили унікальну мозаїку на ВДНГ. Розташована вона була в колишньому павільйоні протипожежної безпеки на вул. Пожежна Частина, 26.

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