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Баклажани, запечені з помідорами та сиром

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
67 ккал
Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
798
Час на прочитання
1 хв
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Баклажани, запечені з помідорами та сиром

Баклажани запечені з помідорами та сиром / Фото: Credits

Поєднавши помідори, сир та баклажани, ви отримаєте яскраву дієтичну страву. Помідори та часник додадуть легку кислинку та гостроту. Такі баклажани дуже смачні як у гарячому, так і холодному вигляді.

Інгредієнти

баклажани
500 г
помідори свіжі
300 г
сир твердий
120 г
часник
4 зубчики
перець чорний мелений
сіль
  1. Баклажани наріжте кружальцями завтовшки близько одного сантиметра. Добре посоліть та залиште на 30 хвилин. Потім промийте у холодній воді.
  2. Помідори наріжте кружальцями.
  3. Сир натріть на дрібній тертці, часник дрібно нарубайте ножем.
  4. Баклажани викладіть у форму для запікання. Кожне кружальце посипте часником, покладіть зверху помідор, посоліть, поперчіть і посипте сиром.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин.

Поради:

Сир використовуйте будь-який.

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Дата публікації
Перегляди
798
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