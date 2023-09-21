Баклажани, запечені з помідорами та сиром

Поєднавши помідори, сир та баклажани, ви отримаєте яскраву дієтичну страву. Помідори та часник додадуть легку кислинку та гостроту. Такі баклажани дуже смачні як у гарячому, так і холодному вигляді.
Інгредієнти
- баклажани
- 500 г
- помідори свіжі
- 300 г
- сир твердий
- 120 г
- часник
- 4 зубчики
- перець чорний мелений
- сіль
- Баклажани наріжте кружальцями завтовшки близько одного сантиметра. Добре посоліть та залиште на 30 хвилин. Потім промийте у холодній воді.
- Помідори наріжте кружальцями.
- Сир натріть на дрібній тертці, часник дрібно нарубайте ножем.
- Баклажани викладіть у форму для запікання. Кожне кружальце посипте часником, покладіть зверху помідор, посоліть, поперчіть і посипте сиром.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин.
Поради:
Сир використовуйте будь-який.
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