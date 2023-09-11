Котлети з курячих сердець: оригінальний рецепт

Такі котлети будуть смачними, як одразу після приготування, так і в охолодженому вигляді. Ви зможете не тільки значно заощадити, а й потішити сім'ю чимось новим. Головним інгредієнтом страви є курячі серця. Для фаршу потрібно перекрутити через м'ясорубку серця, цибулю. Додати трохи манки та обсмажити. Вийдуть пухкі, повітряні котлети.
Інгредієнти
- курячі серця
- 300 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- яйце
- 1 шт.
- манна крупа
- 6 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія – для смаження
- Промийте курячі серця під проточною водою. Видаліть жир, протоки, судини та ще раз промийте.
- Цибулю очистіть і розріжте на шматочки.
- Пропустіть через м'ясорубку курячі серця, цибулю та часник. Додайте яйце, сіль, перець, манну крупу. Добре перемішайте.
- Накрийте ємність із фаршем плівкою і залиште на 15-20 хвилин для набухання.
- Фарш викладайте столовою ложкою з гіркою в сковороду з розігрітою олією. Обсмажуйте на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.
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