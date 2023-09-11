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Котлети з курячих сердець: оригінальний рецепт

Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
971
Час на прочитання
1 хв
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Котлети з курячих сердець: оригінальний рецепт

Котлети з курячих сердець / Фото: Credits

Такі котлети будуть смачними, як одразу після приготування, так і в охолодженому вигляді. Ви зможете не тільки значно заощадити, а й потішити сім'ю чимось новим. Головним інгредієнтом страви є курячі серця. Для фаршу потрібно перекрутити через м'ясорубку серця, цибулю. Додати трохи манки та обсмажити. Вийдуть пухкі, повітряні котлети.

Інгредієнти

курячі серця
300 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
1 зубчик
яйце
1 шт.
манна крупа
6 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
олія – для смаження
  1. Промийте курячі серця під проточною водою. Видаліть жир, протоки, судини та ще раз промийте.
  2. Цибулю очистіть і розріжте на шматочки.
  3. Пропустіть через м'ясорубку курячі серця, цибулю та часник. Додайте яйце, сіль, перець, манну крупу. Добре перемішайте.
  4. Накрийте ємність із фаршем плівкою і залиште на 15-20 хвилин для набухання.
  5. Фарш викладайте столовою ложкою з гіркою в сковороду з розігрітою олією. Обсмажуйте на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.

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Дата публікації
Перегляди
971
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