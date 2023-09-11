Котлети з курячих сердець: оригінальний рецепт

Такі котлети будуть смачними, як одразу після приготування, так і в охолодженому вигляді. Ви зможете не тільки значно заощадити, а й потішити сім'ю чимось новим. Головним інгредієнтом страви є курячі серця. Для фаршу потрібно перекрутити через м'ясорубку серця, цибулю. Додати трохи манки та обсмажити. Вийдуть пухкі, повітряні котлети.