Котлеты из куриных сердечек: оригинальный рецепт

Такие котлеты будут вкусными, как сразу после приготовления, так и в остывшем виде. Вы сможете не только значительно сэкономить, но и порадовать семью чем-то совершенно новым. Главным ингредиентом блюда являются куриные сердечки. Для фарша понадобится перекрутить через мясорубку сердца, лук. Добавить немного манки и обжарить. Получатся пышные, воздушные котлеты.
Ингредиенты
- куриные сердечки
- 300 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- яйцо
- 1 шт.
- манная крупа
- 6 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло – для жарки
- Промойте куриные сердечки под проточной водой. Удалите жир, протоки, сосуды и еще раз промойте.
- Лук очистите и разрежьте на кусочки.
- Пропустите через мясорубку куриные сердечки, лук и чеснок. Добавьте яйцо, соль, перец, манную крупу. Хорошо перемешайте.
- Накройте емкость с фаршем пленкой и оставьте на 15-20 минут для набухания.
- Фарш выкладывайте столовой ложкой с горкой в сковороду с разогретым растительным маслом. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
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