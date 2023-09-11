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Котлеты из куриных сердечек: оригинальный рецепт

Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
995
Время на прочтение
1 мин
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Котлеты из куриных сердечек: оригинальный рецепт

Котлеты из куриных сердечек / Фото: Credits

Такие котлеты будут вкусными, как сразу после приготовления, так и в остывшем виде. Вы сможете не только значительно сэкономить, но и порадовать семью чем-то совершенно новым. Главным ингредиентом блюда являются куриные сердечки. Для фарша понадобится перекрутить через мясорубку сердца, лук. Добавить немного манки и обжарить. Получатся пышные, воздушные котлеты.

Ингредиенты

куриные сердечки 
300 г
лук репчатый
1 шт.
чеснок
1 зубчик
яйцо
1 шт.
манная крупа
6 ст. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло – для жарки
  1. Промойте куриные сердечки под проточной водой. Удалите жир, протоки, сосуды и еще раз промойте.
  2. Лук очистите и разрежьте на кусочки.
  3. Пропустите через мясорубку куриные сердечки, лук и чеснок. Добавьте яйцо, соль, перец, манную крупу. Хорошо перемешайте.
  4. Накройте емкость с фаршем пленкой и оставьте на 15-20 минут для набухания.
  5. Фарш выкладывайте столовой ложкой с горкой в сковороду с разогретым растительным маслом. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

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Дата публикации
Просмотры
995
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