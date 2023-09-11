Котлеты из куриных сердечек: оригинальный рецепт

Такие котлеты будут вкусными, как сразу после приготовления, так и в остывшем виде. Вы сможете не только значительно сэкономить, но и порадовать семью чем-то совершенно новым. Главным ингредиентом блюда являются куриные сердечки. Для фарша понадобится перекрутить через мясорубку сердца, лук. Добавить немного манки и обжарить. Получатся пышные, воздушные котлеты.