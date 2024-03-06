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Курячі стегенця, мариновані в кефірі: простий рецепт

Час приготування
6 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
218 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
561
Час на прочитання
1 хв
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Курячі стегенця, мариновані в кефірі: простий рецепт

Курячі стегенця мариновані в кефірі / Фото: Credits

Головним інгредієнтом маринування курячих стегенець є кефір. Завдяки кисломолочному продукту м'ясо виходить соковитим та ніжним. Замаринуйте курячі стегенця в кефірі з додаванням приправи, часнику та гірчиці, а потім запікайте в духовці до рум'яної скоринки.

Інгредієнти

курячі стегна
6 шт.
кефір
600 мл
часник
6 зубчиків
паприка солодка мелена
1 ст. л.
гірчиця
1 ч. л.
чорний мелений перець
сіль
олія
  1. Курячі стегенця промийте і обсушіть паперовим рушником.
  2. Часник очистіть і дрібно наріжте.
  3. У миску влийте кефір, додайте часник, паприку, гірчицю, перець та сіль. Перемішайте.
  4. М'ясо залийте маринадом із кефіру. Накрийте та відправте в холодильник на п'ять годин.
  5. Дістаньте м'ясо, видаліть надлишки маринаду. Викладіть на деко, змащене олією.
  6. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 50-60 хвилин до рум'яної скоринки.

Поради:

  • Кефір використовуйте будь-якої жирності або замініть натуральним йогуртом.

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