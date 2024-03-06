Курячі стегенця, мариновані в кефірі: простий рецепт

Головним інгредієнтом маринування курячих стегенець є кефір. Завдяки кисломолочному продукту м'ясо виходить соковитим та ніжним. Замаринуйте курячі стегенця в кефірі з додаванням приправи, часнику та гірчиці, а потім запікайте в духовці до рум'яної скоринки.