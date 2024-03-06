Курячі стегенця, мариновані в кефірі: простий рецепт

Головним інгредієнтом маринування курячих стегенець є кефір. Завдяки кисломолочному продукту м'ясо виходить соковитим та ніжним. Замаринуйте курячі стегенця в кефірі з додаванням приправи, часнику та гірчиці, а потім запікайте в духовці до рум'яної скоринки.
Інгредієнти
- курячі стегна
- 6 шт.
- кефір
- 600 мл
- часник
- 6 зубчиків
- паприка солодка мелена
- 1 ст. л.
- гірчиця
- 1 ч. л.
- чорний мелений перець
- сіль
- олія
- Курячі стегенця промийте і обсушіть паперовим рушником.
- Часник очистіть і дрібно наріжте.
- У миску влийте кефір, додайте часник, паприку, гірчицю, перець та сіль. Перемішайте.
- М'ясо залийте маринадом із кефіру. Накрийте та відправте в холодильник на п'ять годин.
- Дістаньте м'ясо, видаліть надлишки маринаду. Викладіть на деко, змащене олією.
- Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 50-60 хвилин до рум'яної скоринки.
Поради:
- Кефір використовуйте будь-якої жирності або замініть натуральним йогуртом.
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