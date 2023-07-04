Готуємо домашній квас із цикорію

Цикорій - натуральний замінник кави має багато поживних речовин, корисний діабетикам, при артриті, цирозі печінки, хворобах підшлункової залози, інших хворобах.

Також читайте Чому потрібно кожного дня пити цикорій: унікальні властивості рослини та протипоказання

А ще з цикорію можна приготувати смачний квас. який буде порятунком у спекотні дні.

Пропонуємо рецепт квасу з цикорію, який піниться наче магазинний.

Інгредієнти для приготування квасу з цикорію

вода - 3 літри,

цукор - 200 г,

цикорій - столова ложка,

лимонна кислота - пів чайної ложки,

сухі дріжджі - одна чайна ложка

Як приготувати квас

У місткість наливаємо три літри води, додаємо цукор, лимонну кислоту та цикорій. Все ретельно перемішуємо.

Ставимо на вогонь, доводимо суміш до кипіння. Як тільки вода з інгредієнтами закипить, прибираємо місткість з вогню та охолоджуємо. Рідину потрібно охолонути до кімнатної температури.

Як тільки рідина стане кімнатної температури потрібно засипати сухі дріжджі по поверхні. Коли дріжджі вберуть вологу, добре перемішайте.

Накрийте суміш марлею або просто кришкою та залиште квас при кімнатній температурі на 6 годин.

Через 6 годин на поверхні напою повинна з’явитися пінка, значить дріжджі активізувалися.

Процідіть квас, розлийте у пляшки, закрутіть кришками. Поставте у холодильник на декілька днів. Квас готовий до вживання

Якщо закриту пляшку залишити за кімнатної температури, то, зігрівшись, бродіння знову активізується і квас почне бродити далі.

Читайте також: