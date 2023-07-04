Категорія
Їжа
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Готуємо домашній квас із цикорію

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
266
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Готуємо домашній квас із цикорію

Квас із цикорію

Домашній квас із цикорію у літню спеку допоможе втамувати спрагу

Цикорій - натуральний замінник кави має багато поживних речовин, корисний діабетикам, при артриті, цирозі печінки, хворобах підшлункової залози, інших хворобах.

А ще з цикорію можна приготувати смачний квас. який буде порятунком у спекотні дні. 

Пропонуємо рецепт квасу з цикорію, який піниться наче магазинний. 

Інгредієнти для приготування квасу з цикорію

  •  вода - 3 літри,
  • цукор - 200 г,
  • цикорій - столова ложка,
  • лимонна кислота - пів чайної ложки,
  • сухі дріжджі - одна чайна ложка

Як приготувати квас

  • У місткість наливаємо три літри води, додаємо цукор, лимонну кислоту та цикорій. Все ретельно перемішуємо.
  • Ставимо на вогонь, доводимо суміш до кипіння. Як тільки вода з інгредієнтами закипить, прибираємо місткість з вогню та охолоджуємо. Рідину потрібно охолонути до кімнатної температури.
  • Як тільки рідина стане кімнатної температури потрібно засипати сухі дріжджі по поверхні.  Коли дріжджі вберуть вологу, добре перемішайте.
  • Накрийте суміш марлею або просто кришкою та залиште квас при кімнатній температурі на 6 годин.
  • Через 6 годин на поверхні напою повинна з’явитися пінка, значить дріжджі активізувалися. 
  • Процідіть квас, розлийте  у пляшки, закрутіть кришками. Поставте у холодильник на декілька днів. Квас готовий до вживання
  • Якщо закриту пляшку залишити за кімнатної температури, то, зігрівшись, бродіння знову активізується і квас почне бродити далі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
266
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація