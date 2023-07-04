Готуємо домашній квас із цикорію

Домашній квас із цикорію у літню спеку допоможе втамувати спрагу
Цикорій - натуральний замінник кави має багато поживних речовин, корисний діабетикам, при артриті, цирозі печінки, хворобах підшлункової залози, інших хворобах.
А ще з цикорію можна приготувати смачний квас. який буде порятунком у спекотні дні.
Пропонуємо рецепт квасу з цикорію, який піниться наче магазинний.
Інгредієнти для приготування квасу з цикорію
- вода - 3 літри,
- цукор - 200 г,
- цикорій - столова ложка,
- лимонна кислота - пів чайної ложки,
- сухі дріжджі - одна чайна ложка
Як приготувати квас
- У місткість наливаємо три літри води, додаємо цукор, лимонну кислоту та цикорій. Все ретельно перемішуємо.
- Ставимо на вогонь, доводимо суміш до кипіння. Як тільки вода з інгредієнтами закипить, прибираємо місткість з вогню та охолоджуємо. Рідину потрібно охолонути до кімнатної температури.
- Як тільки рідина стане кімнатної температури потрібно засипати сухі дріжджі по поверхні. Коли дріжджі вберуть вологу, добре перемішайте.
- Накрийте суміш марлею або просто кришкою та залиште квас при кімнатній температурі на 6 годин.
- Через 6 годин на поверхні напою повинна з’явитися пінка, значить дріжджі активізувалися.
- Процідіть квас, розлийте у пляшки, закрутіть кришками. Поставте у холодильник на декілька днів. Квас готовий до вживання
- Якщо закриту пляшку залишити за кімнатної температури, то, зігрівшись, бродіння знову активізується і квас почне бродити далі.
Читайте також: