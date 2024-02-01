Зелена шакшука: рецепт корисного сніданку

Шакшука – страва з яєць, популярна в Ізраїлі на сніданок, але однаково смачна на обід або вечерю. Цей різновид готується зі шпинатом і халапеньйо.
Інгредієнти
- олія оливкова
- 2 ст. л.
- цибулина подрібнена
- 1 шт.
- часник
- 2 зубки
- халапеньйо (без насіння) подрібнений
- 1 шт.
- шпинат
- 500 г
- кумін
- 1 ч. л.
- коріандр
- неповна ч. л.
- яйця
- 8 шт.
- хариса
- 2 ст. л.
- бульйон овочевий
- 0,5 скл.
- сіль і перець чорний свіжомелений
- петрушка свіжа нарізана
- кінза свіжа нарізана
- перець червоний пластівцями
1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
2. У великій сковороді, придатній для духовки, нагрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте цибулю та обсмажуйте до м'якості 4-5 хвилин. Потім додайте часник і халапеньйо, обсмажте до появи аромату ще 1 хвилину.
3. Додайте шпинат і готуйте, якщо використовуєте свіжий, 4-5 хвилин, поки він повністю не зів'яне, або якщо він розморожений – 1-2 хвилини, поки не прогріється.
4. Приправте куміном, коріандром, сіллю, перцем і харисою. Готуйте близько 1 хвилини, доки не з'явиться аромат.
5. Перекладіть суміш до чаші кухонного комбайна або блендера та подрібніть до стану пюре. Додайте бульйон і пюре для густоти й однорідності.
6. Протріть сковороду та змастіть антипригарним кулінарним спреєм. Вилийте назад суміш шпинату і дерев'яною ложкою зробіть вісім заглиблень.
7. Обережно розбийте до них яйця. Переставте сковороду до духовки та готуйте, поки яєчні білки повністю не затвердіють, але жовтки все ще трохи хитатимуться, 20-25 хвилин.
8. Посипте шакшуку петрушкою, кінзою та пластівцями червоного перцю до смаку. Подавайте негайно.
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