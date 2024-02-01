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Зелена шакшука: рецепт корисного сніданку

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
111 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
447
Час на прочитання
1 хв
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Зелена шакшука: рецепт корисного сніданку

Зелена шакшука / Фото: Credits

Шакшука – страва з яєць, популярна в Ізраїлі на сніданок, але однаково смачна на обід або вечерю. Цей різновид готується зі шпинатом і халапеньйо.

Інгредієнти

олія оливкова
2 ст. л.
цибулина подрібнена
1 шт.
часник
2 зубки
халапеньйо (без насіння) подрібнений
1 шт.
шпинат
500 г
кумін
1 ч. л.
коріандр
неповна ч. л.
яйця
8 шт.
хариса
2 ст. л.
бульйон овочевий
0,5 скл.
сіль і перець чорний свіжомелений
петрушка свіжа нарізана
кінза свіжа нарізана
перець червоний пластівцями

1. Розігрійте духовку до 180 градусів.

2. У великій сковороді, придатній для духовки, нагрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте цибулю та обсмажуйте до м'якості 4-5 хвилин. Потім додайте часник і халапеньйо, обсмажте до появи аромату ще 1 хвилину.

3. Додайте шпинат і готуйте, якщо використовуєте свіжий, 4-5 хвилин, поки він повністю не зів'яне, або якщо він розморожений – 1-2 хвилини, поки не прогріється.

4. Приправте куміном, коріандром, сіллю, перцем і харисою. Готуйте близько 1 хвилини, доки не з'явиться аромат.

5. Перекладіть суміш до чаші кухонного комбайна або блендера та подрібніть до стану пюре. Додайте бульйон і пюре для густоти й однорідності.

6. Протріть сковороду та змастіть антипригарним кулінарним спреєм. Вилийте назад суміш шпинату і дерев'яною ложкою зробіть вісім заглиблень.

7. Обережно розбийте до них яйця. Переставте сковороду до духовки та готуйте, поки яєчні білки повністю не затвердіють, але жовтки все ще трохи хитатимуться, 20-25 хвилин.

8. Посипте шакшуку петрушкою, кінзою та пластівцями червоного перцю до смаку. Подавайте негайно.

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