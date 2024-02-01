Зелена шакшука: рецепт корисного сніданку

Шакшука – страва з яєць, популярна в Ізраїлі на сніданок, але однаково смачна на обід або вечерю. Цей різновид готується зі шпинатом і халапеньйо.

Інгредієнти олія оливкова 2 ст. л. цибулина подрібнена 1 шт. часник 2 зубки халапеньйо (без насіння) подрібнений 1 шт. шпинат 500 г кумін 1 ч. л. коріандр неповна ч. л. яйця 8 шт. хариса 2 ст. л. бульйон овочевий 0,5 скл. сіль і перець чорний свіжомелений петрушка свіжа нарізана кінза свіжа нарізана перець червоний пластівцями

1. Розігрійте духовку до 180 градусів.

2. У великій сковороді, придатній для духовки, нагрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте цибулю та обсмажуйте до м'якості 4-5 хвилин. Потім додайте часник і халапеньйо, обсмажте до появи аромату ще 1 хвилину.

3. Додайте шпинат і готуйте, якщо використовуєте свіжий, 4-5 хвилин, поки він повністю не зів'яне, або якщо він розморожений – 1-2 хвилини, поки не прогріється.

4. Приправте куміном, коріандром, сіллю, перцем і харисою. Готуйте близько 1 хвилини, доки не з'явиться аромат.

5. Перекладіть суміш до чаші кухонного комбайна або блендера та подрібніть до стану пюре. Додайте бульйон і пюре для густоти й однорідності.

6. Протріть сковороду та змастіть антипригарним кулінарним спреєм. Вилийте назад суміш шпинату і дерев'яною ложкою зробіть вісім заглиблень.

7. Обережно розбийте до них яйця. Переставте сковороду до духовки та готуйте, поки яєчні білки повністю не затвердіють, але жовтки все ще трохи хитатимуться, 20-25 хвилин.

8. Посипте шакшуку петрушкою, кінзою та пластівцями червоного перцю до смаку. Подавайте негайно.

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