13-річний син Потапа та Горової розповів про свій заробіток

Також хлопець охарактеризував своїх батьків.

Син зіркового експодружжя продюсерів Потапа та Ірини Горової – Андрій – якому репер подарував на 13-річчя біткоїни, розповів про свій заробіток.

Так, семикласник веде свій блог у Instagram, де у нього вже майже 40 тисяч підписників. Потапенко поділився, що саме завдяки зірковим мамі і тату почав заробляти гроші у Мережі. Раніше, коли хлопець активніше вів сторінку, міг за рекламу отримувати 50 доларів. Про це він розповів у програмі "Зірковий шлях".

Андрій також зізнався, що раніше Потап платив йому за хороші оцінки в школі.

"12 балів – 120 грн, 11 балів – 110 грн, 10 балів – 100 грн, 9 балів – 90 грн, 8 балів – 80 грн, 7 – 70 грн. 2 бали, тоді мінус 100 грн, а за 1 бал – мінус 110 грн", – поділився він.

Підліток розповів, що таку систему вони придумали вдвох, аби у нього була мотивація навчатися.

instagram.com/realpotap

Андрій додав, що навчається добре і частіше отримує оцінки 9, 8, 7. Але бувало і таке, що за один день хлопець міг принести у щоденнику три двійки. Тоді, каже, батьки його дуже сварили.

Також хлопець описав своїх батьків.

instagram.com/potapchiq

"Мама все любить контролювати, вона дуже вихована людина, робить все правильно і покроково. Вона добра, красива, готує їсти. Мама більше серйозна, а тато – веселий. Він для мене найкращий тато, з ним є про що поговорити. Хороший, добрий, вислухає, не переб'є. Стукає у двері, коли заходить до кімнати, це найголовніше. Ідеальний тато для мене", – поділився Андрій.

Юнак зізнався, що йому дуже не вистачає часу, проведеного з татом, оскільки вони живуть окремо. Також через щільний графік репера їм поки що вдається бачитися раз на півтора тижня.

instagram.com/potapchiq

Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Ірини Горової UGO зізнався, як відреагував на її роман з Потапом. На момент стосунків Олексія з Іриною, Юрій ще жив із дружиною.

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