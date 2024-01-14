21-річна Юлія Верба в еротичному монокіні похизувалася чималим бюстом

Блогерка поділилася світлинами у пікантному образі під час відпочинку в Одесі.
Українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба показала, як проводить відпустку в Одесі.
Разом зі своїм нареченим знаменитість вирушила до одного з відомих одеських готелів з дельфінами. Звідти на своїй сторінці в Instagram Верба поділилася світлинами свого дозвілля.
Так, блогерка показала, як в SPA сиділа у джакузі. Юлія похизувалася своїм сміливим купальником зі шнурівкою. Вбрання Верби підкреслило її апетитну фігуру та пишні форми.
Знаменитість розповіла, що встигла тут поласувати устрицями, мідіями, шампанським, елітними сирами, хамоном, червоною рибою, фруктами, ягодами. Поділилася, що встигла відвідати розкішний SPA-комплекс, а також поплавати в басейні-джакузі під відкритим небом.
Втім, підписники сторінки Верби звернули увагу саме на її сміливий купальник і розкритикували зовнішній вигляд Юлії:
- Є дуже маленька межа між сексуальним і вульгарним… і її перейшли
- Жодної совісті
- Оголила своє тіло перед усією Україною! Ганьба
Нагадаємо, раніше джерела розсекретили особу нареченого Юлії Верби, якого вона приховує від загалу. З'ясувалося, що коханий Верби був одружений та має дитину, також чоловік сидів у СІЗО.
Читайте також:
- Ексчоловік Ані Лорак за місяць після розлучення зізнався у нескінченному коханні новій дівчині
- Ектору Хіменесу-Браво – 52: кухар показав, як змінився з роками і станцював у спідньому
- Зірка "Кухні" Кузнєцова назвала ім'я російської акторки, яка єдина написала їй на початку війни
- Влад Яма має намір повернутися до України: "Вірить, що без проблем буде жити в Києві"