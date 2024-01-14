21-річна Юлія Верба в еротичному монокіні похизувалася чималим бюстом

Блогерка поділилася світлинами у пікантному образі під час відпочинку в Одесі.

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба показала, як проводить відпустку в Одесі.

Разом зі своїм нареченим знаменитість вирушила до одного з відомих одеських готелів з дельфінами. Звідти на своїй сторінці в Instagram Верба поділилася світлинами свого дозвілля.

Так, блогерка показала, як в SPA сиділа у джакузі. Юлія похизувалася своїм сміливим купальником зі шнурівкою. Вбрання Верби підкреслило її апетитну фігуру та пишні форми.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Знаменитість розповіла, що встигла тут поласувати устрицями, мідіями, шампанським, елітними сирами, хамоном, червоною рибою, фруктами, ягодами. Поділилася, що встигла відвідати розкішний SPA-комплекс, а також поплавати в басейні-джакузі під відкритим небом.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Втім, підписники сторінки Верби звернули увагу саме на її сміливий купальник і розкритикували зовнішній вигляд Юлії:

Є дуже маленька межа між сексуальним і вульгарним… і її перейшли

Жодної совісті

Оголила своє тіло перед усією Україною! Ганьба

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Нагадаємо, раніше джерела розсекретили особу нареченого Юлії Верби, якого вона приховує від загалу. З'ясувалося, що коханий Верби був одружений та має дитину, також чоловік сидів у СІЗО.

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